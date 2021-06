Países Bajos favorito ante República Checa, Bélgica-Portugal, con sabor a final en Eurocopa

Juan Carlos Pamo

Países Bajos, ganador de sus tres partidos de la fase de grupos, es la favorita frente a la República Checa el domingo (11:00 a.m.) en Budapest, en octavos de la Eurocopa, mientras que la ambiciosa Bélgica choca con la vigente campeona Portugal en Sevilla (2:00 p.m.).



La tropa liderada por Memphis Depay, con la confianza de haber arrasado en un asequible grupo C, espera dar un paso más y borrar de una vez las decepciones que encadenó la 'Oranje' al no clasificarse para la Eurocopa 2016 ni el Mundial 2018.



Pero desde el triunfo de los Marco Van Basten, Ruud Gullit y Ronald Koeman en la Eurocopa de 1988, el primer partido de eliminación directa ha sido a menudo fatal para los Países Bajos (solo dos clasificaciones en siete partidos, en 2000 y 2004).



La República Checa, sorpresa de la edición de 1996, en la que perdió la final contra Alemania, puede contar con su delantero Patrick Schick, autor de tres goles en el torneo.



Los dos países se han encontrado dos veces en la Eurocopa, ambas en la fase de grupos, con triunfo holandés en 2000 y victoria checa cuatro años después.



Bélgica, cuyo techo en el torneo continental es la final de 1980, aspiraba a encontrarse con un rival más modesto tras su primera plaza del grupo B.



Pero le ha caído uno de los 'gordos', la Portugal de Cristiano Ronaldo, tercera del grupo de la muerte tras Francia y Alemania.

- Imparable 'CR-Gol' -

"Pueden llegar lejos, es una pena que nos los encontremos en los octavos de final", lamentó el arquero de los 'Diablos Rojos', Thibault Courtois.



Bélgica y Portugal nunca se han enfrentado en una Eurocopa o una Copa del Mundo.



El ariete belga Romelu Lukaku, autor de tres tantos en la primera fase, será la principal amenaza para la zaga lusa, vulnerable ante Alemania en la derrota (4-2) del pasado sábado.



Pero los portugueses cuentan con Ronaldo, la leyenda de 36 años, que suma cinco tantos en la primera fase, añadiendo un nuevo récord a su larga lista el miércoles ante Francia (2-2), con un doblete que le sirvió para igualar al iraní Ali Daei como jugador con más goles internacionales (109).



La estrella de la Juventus es además el mejor goleador de la historia de la Eurocopa con 14 dianas, en cinco ediciones: 2004, 2008, 2012, 2016 y 2020. Es el único jugador que ha participado en tantas y además tiene el récord de partidos.



El calor de la capital andaluza será un factor a tener en cuenta. A pesar de que el partido empieza tarde se esperan más de 30 grados en el amarillento césped de La Cartuja.