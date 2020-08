¡Otro problema para Messi! La Liga de España salió a respaldar al Barcelona

Daniel Molina Durango

Según la prensa española, a Messi le gustaría no salir por la puerta de atrás y cerrar en buenos términos su larguísima trayectoria deportiva con el Barça.



El argentino desea negociar las condiciones de su salida, mientras que el presidente, Josep María Bartomeu, está dispuesto a poner en la balanza su dimisión si Messi se compromete públicamente a quedarse, según la prensa.



El club quiere que la situación no se siga envenenando, aunque parece inevitable una batalla jurídica alrededor de la cláusula N.24 que podría durar varios meses.



Meses en los que Lionel Messi seguiría en Barcelona, con el que tiene una cláusula de rescisión de contrato de 700 millones de dólares (833 millones de dólares).

En los medios españoles se había especulado en las últimas horas con la posibilidad de que la cláusula no fuera válida al ser esta última temporada un año opcional en su contrato.



La Liga dio la razón al Barcelona en un comunicado publicado este domingo: "El contrato está actualmente en vigor y posee una cláusula de rescisión".



"LaLiga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula", añadió.



Entre los clubes que podrían aspirar a ficharlo, parte con ventaja el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, el técnico con el que Messi ascendió al trono del fútbol mundial en 2008 y del que desde entonces no se ha bajado.

No acudió al test de Covid-19

Messi, que anunció el martes a la directiva su intención de salir del Barcelona, no acudió este domingo al centro de entrenamiento azulgrana, donde los jugadores estaban citados para someterse a una prueba de covid-19, indicó a la AFP una fuente próxima al club.



Al contrario que los otros jugadores de la plantilla, el argentino no fue visto por los periodistas en la entrada del centro de entrenamiento Joan Gamper para una sesión médica en la víspera de la reanudación de los entrenamientos.

"Para el capitán barcelonés, como comunicó en su correo del martes, su compromiso con el Barcelona se ha terminado, no tiene más obligación de presentarse a exámenes ni a entrenamientos. No forma parte de la familia azulgrana. Pone fin a una aventura que ha durado 20 años", señaló el diario deportivo Marca, el más vendido de España, sobre un jugador de 33 años que llegó al Barcelona con 13.



Fundido tras una temporada de pesadilla, entre resultados decepcionantes y varios escándalos, Messi comunicó el martes a través de un burofax (tipo de correo que tiene valor de prueba ante la justicia) que deseaba poner fin a su contrato de forma "unilateral".

El argentino activaba así la cláusula N.24 de su contrato, que le permite salir libre cada año antes del 10 de junio.



Pero el desarrollo atípico de la presente temporada, interrumpida varios meses por la pandemia de coronavirus, es un argumento para dar validez a la cláusula en agosto, según su equipo jurídico.



Al no considerarse miembro de la plantilla que dirigirá el nuevo entrenador, Ronald Koeman (nombrado el 19 de agosto), Messi no se ha dejado ver en la primera cita de la nueva temporada, este domingo.



Mientras que el resto de jugadores y el equipo técnico y médico acudieron al centro, el argentino no apareció.

Arturo Vidal y Luis Suárez, que no entran en los planes de Koeman según los medios, acudieron, así como el portero alemán Marc-André ter Stegen, lesionado.



Una decisión que no ha sorprendido en España. "No se presentará", señaló en portada este domingo el diario El Mundo Deportivo, con letras blancas en un fondo negro y una gran foto de Messi solo en un Camp Nou vacío.



'En rebelión', tituló el Marca, mientras que el AS optó por un primer plano del jugador y 'En el laberinto'.