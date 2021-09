Otro problema para Colombia: Zenit exige el regreso de Wilmar Barrios inmediatamente

La tensa situación entre las ligas europeas y la Fifa por la triple fecha de Eliminatorias en Sudamérica parece no tener un final pronto. Cuando ya todo parecía acordado, el Zenit de Rusia exigió el retorno inmediato de sus futbolistas, entre esos, el mediocampista de la Selección Colombia Wilmar Barrios.



Dicha petición se habría hecho en la tarde noche del miércoles. Por esa solicitud, la Selección brasileña sacó de su convocatoria a Malcom y Claudinho, ambos pertenecientes al club ruso, por la presión que ejercieron los europeos para su retorno inmediato.



Dicha presión incluía, según algunos medios, sanciones disciplinarias para los futbolistas que no acataran la decisión del club. Situación que va en contravía de la reglamentación Fifa, aunque esto parece no importarle a los equipos del viejo continente.



Sin embargo, la respuesta de la Selección Colombia a dicho requerimiento fue un 'no', por lo que Wilmar Barrios todavía se encuentra en la concentración de la 'tricolor'.



Todo parece indicar que el mediocampista cartagenero estaría con el combinado nacional hasta el partido contra Paraguay, el domingo 5 de septiembre. Después, viajará para reintegrarse al Zenit, cumplir con el aislamiento y regresar a entrenamientos para el comienzo de la Champions League, cuando su equipo enfrente al Chelsea el 14 de este mes.