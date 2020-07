Otro polémico triunfo del Real Madrid, esta vez sobre el Bilbao, con el VAR de protagonista

Francisco Henao

Real Madrid volvió a ganar este domingo 1-0 al AthLetic de Bilbao, una vez más de tiro penal cobrado por Sergio Ramos como en el duelo anterior frente a Mallorca, y otra vez con polémica por la decisión del VAR.



La discusión se centró en las decisiones de la ayuda tecnológica, porque sancionó como penal un pisotón de de Dani García a Marcelo, pero no hizo lo mismo en una jugada similar de Ramos a Raúl García.



Con este triunfo, el séptimo consecutivo, el Real Madrid (1º) tiene siete puntos de ventaja sobre el Barcelona (2º) , que juega este domingo en el estadio del Villarreal (5º) .



Real Sociedad, Getafe y ahora Bilbao. En los tres últimos partido clave el conjunto madrileño ha sobrevivido gracias a la sangre fría de Ramos, de 34 años, autor este domingo de su 10º gol en Liga con un penal convertido en el 73.



Dani García estiró la pierna y pisó a Marcelo, que se quedó en el suelo. En un primer momento el árbitro no consideró penal, pero el VAR le avisó y después de que acudiera a repasar la jugada al monitor, castigó la jugada. Penal, gol y tres puntos para los blancos.



En la siguiente jugada fue Ramos el que pisó a Raúl García. El árbitro no señaló la acción ni tampoco recurrió al VAR.



A cuatro partidos para finalizar, el gigante blanco queda a un paso de su 34º título de Liga.



Para Zinedine Zidane, que se empeña en repetir que su equipo "no ha ganado nada todavía" , cada partido es una "final" . Este desplazamiento a San Mamés, una 'catedral' del fútbol español sin público, era el último gran obstáculo, antes de enfrentarse al Alavés, Granada, Villarreal y Leganés.



Sin Eden Hazard, con una lesión en el tobillo derecho, ni Raphael Varane, con un golpe en las cervicales, y James Rodríguez ni siquiera convocado, el Real Madrid volvió a cimentar la victoria en una defensa inquebrantable y en la finura de Ramos, autor de cinco goles en siete partidos desde la reanudación.