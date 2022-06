¿Otra ruptura? La mala noticia que recibió Gerard Piqué luego de su separación de Shakira

Los últimos días no han sido buenos para el zaguero catalán, Gerard Piqué.



El jugador del Barcelona ha estado en las portadas de los principales diarios internacionales, pero no necesariamente por un partido o una destaca actuación dentro de la cancha.



Piqué sorprendió al mundo del fútbol y de la farándula con su separación de la cantante colombiana Shakira, después de más de 12 años juntos.



Mientras se siguen conociendo los detalles de esa novela, el defensor catalán acaba de recibir otra dura noticia por parte del equipo en el que se formó desde niño.



De acuerdo con la prensa de Cataluña, el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, le comunicó a Piqué que no contaría con él para la próxima temporada.



Su alto salario, las continuas lesiones y las distracciones fuera de las canchas, como el estar permanentemente en fiestas y ahora su ser el centro de atención por su separación, han hecho que Xavi priorice otros defensores en su equipo.



Piqué habría dejado ver sus intenciones de continuar en el Barcelona, bajándose el salario. Sin embargo, las lesiones y su presencia en permanentes fiestas, serían los otros puntos que dificultarían su deseo de seguir como azulgrana.