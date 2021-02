¿Otra 'locura'? La interminable carrera de Sebastián Abreu, un goleador sin fecha de vencimiento

Daniel Molina Durango

No en vano, a Washington Sebastián Abreu Gallo le dicen ‘Loco’. A los 44 años (17 de octubre de 1976), el delantero uruguayo jugará en el Athletic Club de Minas Gerais, de la categoría C del fútbol brasileño, vistiendo la camiseta número 30 en sus 25 años de carrera. Todo un récord en el libro de los Guiness.



¿Cuestión de ‘marketing’? ¿Amor puro por el fútbol? ¿Otra locura del artillero charrúa? Muchas conjeturas entran en juego. Lo cierto es que Sebastián, quien a lo largo de su carrera ha marcado la friolera de 437 goles como jugador profesional, será presentado el próximo martes en su nuevo club.



“Está muy bien físicamente. Lo vi dos partidos en la Primera División de Uruguay y es un tipo que es un ejemplo. Abreu ayudará en el campo, encaja en el perfil del Athletic, es muy profesional. Y también nos puede ayudar a hacer crecer la marca de Athletic a nivel internacional”, dijo Fábio Mineiro, director deportivo del club, en diálogo a Globo Esport.

Esta será la sexta camiseta de un club brasileño que se ponga el ‘Loco’, que antes vistió los colores de Gremio, Botafogo, Figueirense, Bangu y Rio Branco de Vitória.



El ‘Trotamundos’ de 1,93 metros de estatura y 86 kilos de peso, originario de Minas, defendió también los escudos de Defensor, Nacional, Central Español y Boston River, de su natal Uruguay. El Boston fue el último club donde estuvo antes de fichar por el Athletic y donde, además, se desempeñó como entrenador.



También pisó las canchas de Argentina, donde lo vieron hacer goles para el San Lorenzo, River Plate y Rosario.



En México arrancó emociones de las hinchadas de Tecos, Cruz Azul, América, Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis y Tigres.



Hasta por El Salvador pasó Abreu marcando goles, para Santa Tecla, del que también fue entrenador. Y campeón. En Chile fue ‘killer’ de Deportes Puerto Montt, Audax Italiano y Deportes Magallanes; en Ecuador, del Aucas, y en Paraguay, del Sol de América.



Y cruzó más lejos las fronteras, hasta llegar a España, donde militó para el Deportivo La Coruña y Real Sociedad; Grecia, donde jugó para el Aris Salónica, e Israel, donde fue referente del Beitar Jerusalén.



Estuvo a punto, inclusive, de llegar a un club colombiano, como él mismo lo reconoció en un diálogo con el Vbar Caracol, en junio pasado: “Hubo posibilidades de ir a Millonarios, Junior y América de Cali. Por algún motivo u otro no se pudieron concretar de manera definitiva. "Claramente siempre estuve agradecido del interés de ir”.



Y si de camisetas más grandes en la vida del charrúa se trata, hay que dar un dato no menor. Sebastián es uno de los máximos artilleros de la selección uruguaya, con la que ha marcado 33 goles en partidos amistosos y oficiales, y con la que alzó la Copa América de Argentina en el 2011, y jugó los Mundiales del 2002 y el 2010. En este último, el de Sudáfrica, fue cuarto, bajo la dirección del ‘Maestro’ Óscar Washington Tabárez.



En su amplia vitrina hay que contar, igualmente, diez trofeos de ligas nacionales en Argentina, Uruguay, Brasil y El Salvador.



¿Podrá, a los 44 abriles, levantar una copa más?



El exdelantero colombiano Hamilton Ricard —otro ‘Trotamundos’ que dejó su sello en Inglaterra, Bulgaria, Japón, Ecuador, Chipre, España, Uruguay, China, Chile y, por supuesto, su país— considera que la transacción de Abreu tiene más ribetes de mercadeo y favorecimiento de imagen para el Athletic Club.



“El ‘Loco’ Abreu ha dejado huella adonde ha ido, ha sido jugador de selección y, sin duda, su presencia le da realce al Athletic Club de Brasil. Es un equipo de la C y seguramente necesitará ‘marketing’. Pero, conociendo a Abreu, debe estar impecable en su condición física, siempre se le ha visto en forma. Recordemos cómo el ‘Pipa’ De Ávila volvió a las canchas a los 46 años y hasta le marcó gol al Cali en un clásico. Bienvenido el ‘Loco’ a las canchas. Ojalá le vaya bien”, expresó Ricard.



Para el entrenador Eduardo Lara, quien dirigió a la selección de El Salvador y en clubes de ese país, donde jugó y fue técnico Abreu, lo del ‘Loco’ no es descabellado.



“He tenido la oportunidad de conocer a Sebastián en El Salvador. Él jugó en Santa Tecla y también lo dirigió. Fue campeón con este club y le aportó al fútbol salvadoreño. No reparo mucho lo de los 44 años, en Colombia tenemos un jugador como Andrés Pérez, que a los 40 sigue demostrando su nivel en una posición de mucha exigencia. Abreu es un jugador que se cuida y ojalá pueda lucirse de nuevo en el fútbol brasileño”.



Padre de cuatro hijos, entre ellos un juvenil de la Selección Sub 18 de México —Diego Abreu, quien nació en el país azteca cuando Sebastián jugaba para Cuz Azul—, el nuevo fichaje del Athletic Club brasileño se convierte otra vez en el foco de todas las miradas.



Atrevido, extrovertido y siempre con la intención de emocionar a las hinchadas, como cuando ejecuta los penales a lo Panenka —lo hizo frente a Ghana en el Mundial de Sudáfrica—, Abreu, quien también ha sido presentador de televisión, se prepara para demostrar que esta es, quizás, otra de sus ‘locuras’, pero, cuidado, suelen ser bien cuerdas.