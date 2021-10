Óscar Tabárez, incoforme tras el empate contra Colombia: "No es un buen resultado"

El entrenador de Uruguay, Óscar Tabárez, lamentó las chances perdidas por su equipo en el empate sin goles ante Colombia este jueves en Montevideo, por la undécima fecha de la clasificatoria sudamericana para Catar-2022.



"Cuando los puntos no se consiguen en casa, y más tras un primer tiempo que fue bueno, no se puede decir que es un buen resultado", dijo el DT el conferencia de prensa luego del encuentro en el estadio Gran Parque Central.



"Es una oportunidad perdida", reflexionó.



Para el técnico, los primeros 15 minutos de Uruguay fueron de lo mejor del equipo. "Mostraron lo que precisamos (...) estar equilibrados, tratar de ofender".



Pero admitió que la Celeste se encontró "con un arquero que respondió muy bien" y "fue primordial en la defensa de Colombia", en referencia a David Ospina, quien tuvo varias intervenciones clave.



Tabárez dijo que previo al choque habló con Edinson Cavani y Luis Suárez sobre que no iban a jugar juntos, ya que el atacante del Manchester United inició el encuentro en el banco de suplentes y cuando ingresó, en el segundo tiempo, salió el delantero del Atlético de Madrid.



Antes del descanso, las cámaras habían mostrado la rodilla lastimada de Suárez, por lo que se especuló que su cambio se debió a molestias físicas. Pero el entrenador aclaró que la modificación ya estaba pensada.



"Nos quisimos apoyar en la triple fecha anterior, donde el equipo con un montón de problemas" se apoyó en "jugadores que no venían para ser titulares, (a los que) les dimos la confianza".



Así fue que "logramos rendimientos y logramos puntos, que es lo que se precisa", destacó.



Con este resultado, la Celeste continúa en zona de clasificación directa con 16 puntos y Colombia se mantiene con 14 unidades.