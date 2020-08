¡Orgullo caleño! Darío Cadavid, el arquitecto que tiene casi listos los estadios del Mundial de Catar 2022

Francisco Henao

Más de 10 años lleva el arquitecto caleño Darío Cadavid dándole vida y forma al gran sueño de los cataríes: que el Mundial de Fútbol del 2022 sea el mejor de la historia.



Para ello ha venido trabajando primero como gerente de proyectos cuando demostró que los estadios en Catar, durante el Mundial y aún en época de intenso calor, sí podrían 'enfriarse' para tener una temperatura soportable, y ahora como director de Infraestructura de las sedes, supervisando que todos los cronogramas se estén cumpliendo como se habían programado.



Cadavid se siente tranquilo porque poco a poco se van entregando las obras, es decir, los estadios, que son indispensables para la realización del campeonato mundial de fútbol.



El arquitecto caleño habló con El País sobre este gran reto, ya que todas las selecciones están a punto de comenzar la carrera que llevará a las 32 mejores al Mundial de Catar 2022.



¿Se ha cumplido el cronograma que se había establecido para la construcción de los estadios?

Más del 85% de los proyectos de la Copa Mundial 2022 en Catar están terminados y progresan dentro del presupuesto y el calendario. Tres estadios han sido terminados, el Khalifa Internacional, Al Janoub y Ciudad de la Educación en orden cronológico, y tenemos planeado terminar dos más antes de finalizar este año. Los estadios restantes mantienen sus programas de entrega para 2021, mucho antes de que ruede el primer balón en noviembre de 2022.



¿Qué novedades verán los aficionados que asistan al Mundial de Catar en cuanto a los estadios, comparados con los de Europa o de otros países del mundo?

Una característica innovadora y especial de los estadios es el lenguaje arquitectónico de cada uno de ellos, que integra elementos de la cultura árabe, el contexto local, la comunidad donde se encuentran ubicados o la visión del país como entidad organizadora del evento deportivo más grande del mundo. Cada uno de ellos contará una historia diferente sobre Catar y el mundo árabe a los aficionados. Esto, unido a la hospitalidad que caracteriza a la región, garantizará a los fans una experiencia excepcional en 2022.



¿Qué tan distantes estará un estadio de otro?

Los dos estadios más cercanos, Al Rayyan y Ciudad de la Educación, están a solo unos minutos de distancia, y los dos más alejados, Al Janoub y Al Bayt, están a tan solo una hora. Esta naturaleza compacta del Mundial permitirá a los aficionados asistir a más de un partido al día durante las primeras fases del Mundial. Todos los estadios están ubicados estratégicamente en distintos lugares de Catar, y cada uno proporciona un punto de acceso único desde el cual los aficionados pueden explorar el país y aprender sobre la cultura y las tradiciones árabes.



¿A través de los estadios Catar enviará algún mensaje al mundo?

Catar ha puesto bastante énfasis en el legado de los estadios, asegurando que el Mundial no deje ‘elefantes blancos’ después de su culminación. Cada uno de los estadios ha desarrollado un plan de conversión y uso después del torneo, en algunos casos servirán a la comunidad universitaria (Ciudad de la Educación), otros serán utilizados para los partidos de la liga local, mientras sus zonas externas estarán al servicio de la comunidad (Al Bayt, Al Janoub y Al Thumama) y, en otros casos, como el Estadio Ras Abu Aboud, será desmantelado utilizando la infraestructura del área para futuros desarrollos, mientras el estadio puede ser reensamblado en países que necesiten infraestructura deportiva.

Darío Cadavid, arquitecto caleño que trabajó en el proyecto de refrigeración de los estadios de Qatar para que ese país lograra la sede del Mundial de Fútbol 2022.

¿En materia de transporte habrá un rápido servicio para los hinchas?

El recién terminado Metro de Doha conectará la mayoría de las sedes del Mundial, proporcionando una experiencia de transporte cómoda para los aficionados y permitiéndoles ver más de un partido al día. Además, los tranvías ligeros en la Ciudad de Lusail y la Ciudad de la Educación, y los servicios de autobús lo complementarán. La sostenibilidad también ha sido un tema central, en donde todos los estadios han sido certificados con altas calificaciones. Como parte de los sistemas innovadores en los estadios también destacan sus sistemas de enfriamiento y ventilación, elementos únicos que no se incluyen en muchos estadios del mundo.



¿Ese tema, el de la ventilación y refrigeración, está garantizado teniendo en cuenta el calor en Catar durante el Mundial?

Está completamente garantizado. Las temperaturas medias que se esperan en Catar para la época del Mundial, entre noviembre y diciembre, son de aproximadamente 24 grados Celsius y aunque los estadios cuentan con sistemas mecánicos de ventilación y enfriamiento, quizás estos no tengan que ser utilizados durante el torneo. Ya probamos esta tecnología durante la inauguración del Estadio Internacional Khalifa y del Estadio Al Janoub, y fue todo un éxito.



¿Todos los estadios cuentan con ese sistema de ventilación?

Sí, excepto el Ras Abu Abu; la razón por la que este no lo tiene es porque no será utilizado como escenario deportivo después del Mundial, pues está diseñado para ser desmantelado y trasladado a otro lugar. Todos los demás estadios cuentan con sistemas de climatización, ya que serán utilizados como escenarios deportivos antes y después de 2022 durante todos los meses del año, incluyendo el verano en Catar. Estos sistemas son, además, parte del legado de Catar 2022, pues esta tecnología puede ser compartida con otros países que tengan climas similares al de Catar.



¿Habrá otras áreas cercanas a los estadios que tendrán ventilación?

Las áreas que rodean los estadios no tienen sistemas mecánicos de ventilación; sin embargo, sus entornos están diseñados con sistemas de ventilación pasiva en los que ofrecen áreas sombreadas, superficies con vegetación que disminuyen la radiación solar y otras características que hacen que peatones y espectadores puedan disfrutar de los alrededores. En algunos casos, como el estadio de Al Bayt, ubicado en la ciudad de Al Khor, está rodeado por un parque público que ya fue inaugurado y cuenta con muchas áreas de recreación y esparcimiento.



¿Se podría decir que Catar está lista en cuanto a infraestructura para acoger el Mundial 2022?

La infraestructura está casi lista, ya que muchos proyectos han sido terminados o se encuentran en sus fases finales de construcción. Un ejemplo a destacar es el Metro, que fue inaugurado el año pasado, así como muchas autopistas y redes viales que se encuentran ya en operación, mientras otros proyectos del sector privado y público continúan en etapas avanzadas. Cabe destacar que la infraestructura planeada y en desarrollo en Catar no es solo para la Copa Mundial en 2022, todos los proyectos forman parte del Plan Nacional 2030 que delinea la visión y objetivos de desarrollo del país no solo en áreas de infraestructura, sino también socioeconómicas, culturales y de sostenibilidad.



¿Es posible implementar este sistema de refrigeración en otros estadios cuando el verano es fuerte, como el europeo por ejemplo?

Definitivamente, los principios de diseño de los sistemas de ventilación utilizados en los estadios en Catar pueden ser implementados en muchos otros estadios del mundo. Clave de estos principios es la parte sostenible, en donde se logra reducir las demandas de energía a través del diseño de sistemas pasivos —cubiertas, fachadas, materiales que controlan la radiación, etc.— que hace que se reduzcan las temperaturas del ambiente exterior, antes de llegar a la activación de sistemas mecánicos de enfriamiento y ventilación. Estos sistemas forman parte del legado de Catar a nivel local y global.



¿La pandemia en qué afectó los trabajos que se venían haciendo?

La pandemia ha tenido un impacto global y Catar no ha sido la excepción; sin embargo, todos los programas y cronogramas de proyectos de infraestructura han implementado medidas de contingencia, de manera que los trabajos puedan ser entregados en las fechas planeadas. Todas las obras requeridas para el 2022 van a ser terminadas a tiempo y todos podremos disfrutar del mejor Mundial de la historia.



¿Qué pasos se siguieron para evitar que el coronavirus afectara los trabajos?

Se implementó una estrategia de mitigación proactiva y robusta al comienzo de la crisis, que contribuyó significativamente a reducir la propagación de Covid-19 entre la fuerza laboral en nuestros proyectos. También anunciamos recientemente la finalización del Estadio Ciudad de la Educación, la tercera sede terminada para la Copa Mundial, y planeamos inaugurar dos estadios más a finales de año.



¿Usted participa en otras áreas que tienen que ver con la puesta a punto de Catar para el Mundial?

Mi trabajo en Catar siempre ha estado vinculado a diferentes áreas relacionadas a la infraestructura para el Mundial. Primero hice parte de la candidatura para el Mundial como Gerente de Proyectos del prototipo que demostró la viabilidad de poder enfriar los estadios de manera sostenible durante el verano, logrando temperaturas en cancha y tribunas de alrededor 26 grados celsius. Una vez el Mundial fue adjudicado a Catar, estuve como responsable de la gerencia de diversos proyectos, incluyendo el diseño de los estadios con todas sus disciplinas técnicas que estos procesos conllevan.



¿Su influencia fue más en el tema de refrigeración de los estadios?

No, estuve en varios cargos. También fui responsable de las áreas de sostenibilidad y medio ambiente, seguridad, contratación de proyectos de construcción, y desarrollo e implementación de estrategias técnicas, entre otras. Actualmente, como director de Infraestructura de la Copa Mundial, soy responsable de todas las instalaciones temporales que requiere un evento de esta magnitud.



¿Lo han llamado a trabajar de otros países, o de Colombia, por ejemplo, para proyectos similares?

Llevo ya más de 10 años vinculado a este proyecto en Catar y algunas oportunidades de trabajar en otros países se han presentado, sin embargo, la complejidad y los retos que presenta preparar una Copa Mundial en un país como Catar ha hecho que mi interés y compromiso se mantengan a través del tiempo. Al final, será un logro importante a nivel personal y profesional poder culminar exitosamente todos mis esfuerzos siendo parte de la Copa Mundial de la Fifa en Catar en 2022 hasta el silbato final. Será una experiencia inolvidable.

Datos

Darío Cadavid tiene 50 años, es egresado de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, pero es oriundo de Cali.



El Mundial de Catar está previsto comenzar el 21 de noviembre y terminaría el 18 de diciembre, una fecha atípica, ya que casi siempre se juega a mediados de año.



La final se tiene programada para cumplirse en el estadio Icónico de Lusail, ciudad de 200 mil habitantes.