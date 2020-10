¡Noche cafetera! Santos Borré y Jorge Carrascal anotaron en victoria de River Plate

Juan Carlos Pamo

El argentino River Plate goleó 3-0 (parcial 0-0) al ecuatoriano Liga de Quito y terminó como líder del Grupo D de la Copa Libertadores 2020, en un partido jugado este martes en el estadio de Independiente (Avellaneda, periferia sur bonaerense) por la sexta y última fecha.



El colombiano Rafael Borré (53), Julián Álvarez (60) y otro cafetero, Jorge Carrascal (89), marcaron los goles para el holgado triunfo de River.



Con los resultados de la última jornada, River terminó al tope del Grupo D con 13 puntos, seguido por Liga de Quito (12), mientras que Sao Paulo (7) se clasificó como tercero a la Copa Sudamericana y el peruano Binacional (3) quedó eliminado.



En un duelo entre dos equipos ya clasificados, y en el que lo único que estaba en juego era el primer puesto de la zona, River intentó imponer condiciones desde el arranque, pero Liga de Quito lo esperó con un esquema ordenado y lejos de su área, y le plantó batalla por el control del juego al 'millonario'.



Lejos de especular cerca de su área con la posibilidad de rescatar un empate, el equipo del uruguayo Pablo Repetto se mostró ambicioso, y en los primeros minutos tuvo una buena oportunidad en un potente remate de Piovi que obligó a la estirada del portero Armani.



Si bien era River el que tenía por más tiempo el balón, la Liga llegaba con más peligro, con la intención de aprovechar los espacios que dejaba el local en su búsqueda, y poco después fue Martínez Borja el que exigió a Armani con un remate esquinado.



Pese a que la cuenta se mantenía en cero, lo concreto es que no le faltaban emociones a un partido abierto y entretenido, y así fue como nuevamente Jhojan Julio estuvo mano a mano con Armani, pero definió al cuerpo del arquero, y en la réplica, Matías Suárez hizo una buena jugada por la izquierda y estampó su derechazo contra el larguero.



En ese tramo, el mejor de River, Suárez volvió a generar peligro en un gran enganche por el medio, y quedó solo frente a Gabbarini, pero increíblemente definió muy desviado desde un ángulo inmejorable, y luego Borré fue el que eludió a un defensor y remató alto con Gabbarini por el piso.



Liga de Quito había hecho una excelente primera parte, pero se desdibujó por completo en la segunda mitad, en la que pagó caro cada desatención y quedó expuesto al poderío ofensivo del conjunto de Marcelo Gallardo.



River quebró el cero en un tiro de esquina, en una salida en falso de Gabbarini, que falló el despeje, el recién ingresado Sosa entró por el segundo palo y asistió a Borré, que sólo debió empujarla, aunque estaba claramente en posición adelantada, una infracción no advertida por el árbitro chileno Tobar y su asistente.



La ventaja pareció acomodar a River en el partido y dejó "groggy" a la Liga de Quito, que empezó a mostrar falencias en la salida, Piovi la perdió ante la presión de River, y Borré envió el pase al medio del área para la llegada franca de Álvarez, que definió con calidad, con un toque suave sobre la salida apresurada de Gabbarini.



Intentó recuperarse el conjunto visitante, pero claramente ya no era el mismo del arranque, y además careció de la contundencia que sí tenía River, un contraste expuesto cuando la Liga se acercó con un tiro libre potente de Corozo que encontró firme a Armani, y luego con un disparo cruzado de Martínez Borja que rozó el palo derecho.



Por el contrario, aún sin mostrarse demoledor, el equipo de la banda roja amplió cifras en el último minuto, con una certera definición de Carrascal por el medio, tras un pase cruzado desde la franja derecha.



Así, River terminó al tope de la tabla, y a despecho de algunas flaquezas exhibidas, hizo valer una vez más su potencia en ataque para arrebatarle el primer puesto a la Liga de Quito, mientras empieza a exhibir una vez más sus credenciales de candidato.