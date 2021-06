"No tenemos referentes", Borré echa de menos a James y Falcao en la selección Colombia

Juan Carlos Pamo

El atacante Rafael Santos Borré se refirió este lunes a la ausencia de los históricos James Rodríguez y Radamel Falcao García en la convocatoria de Colombia para los juegos del clasificatorio sudamericano para Catar-2022 ante Perú y Argentina del 3 y el 8 de junio.



"No tenemos referentes como Falcao, como James, el mismo Juanfer (Quintero), pero tenemos un grupo lindo", declaró el atacante del argentino River Plate en conferencia de prensa, agregando que "siempre es importante tener jugadores de su categoría" en la selección.



Falcao, del Galatasaray, no fue convocado por el DT Reinaldo Rueda tras una temporada plagada de lesiones. Mientras, James fue incluido inicialmente en lista de 26 jugadores y excluido la semana pasada por no estar en "el nivel óptimo de competencia" luego de un año en el que también tuvo varios problemas físicos en su equipo, el Everton de Inglaterra.



"No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor", escribió en un comunicado Rodríguez, goleador del Mundial de Brasil 2014.



Quintero, quien milita en el Shenzen chino, se quedó fuera del equipo por las fuertes restricciones impuestas por el coronavirus en el país asiático.



Borré también se refirió a los próximos rivales de Colombia, que marcha séptima en la tabla, fuera del grupo de cuatro clasificados a Catar-2022.



"Perú viene con un proceso muy largo, lo ha venido haciendo de buena forma. Incluso en la última Copa América ha tenido una gran campaña", señaló el atacante tras su primer llamado a la selección sede septiembre de 2019.



Brasil lidera la clasificatoria sudamericana con puntaje perfecto, 12 puntos. Argentina (10), Ecuador (9) y Paraguay (6) completan el grupo de clasificados, mientras Uruguay (6) ocupa el quinto puesto, en zona de repechaje con un equipo de otro continente.



Luego de visitar a Perú en Lima, Colombia se medirá ante Argentina en un partido cuya sede es un incógnita.



En principio, el juego debería disputarse en Barranquilla, sede habitual de la selección Colombia, pero persisten las fuertes protestas contra el gobierno que han dejado decenas de muertos en el último mes. Las manifestaciones obligaron a interrumpir dos juegos de Libertadores disputados en esa ciudad y le costaron a Colombia la sede de la Copa América 2021, trasladada este lunes a Brasil.



Borré se unió a la concentración luego de superar el coronavirus. Volver "costó un poco, pero gracias a dios hoy me siento bien, en plenitud" expresó el jugador.