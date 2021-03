Liverpool cayó ante Fulham y llegó a seis derrotas consecutivas como local

Alejandro Cabra Hernandez

El Liverpool, vigente campeón de la Premier, se complicó aún más su clasificación para la próxima Liga de Campeones al encajar la sexta derrota consecutiva en Anfield, esta vez por 1-0 ante un Fulham (18º) que lucha por no bajar al Championship.



Si hace apenas un mes y medio (el 21 de enero), el Burnley puso fin a 68 partidos invictos del Liverpool en su estadio, los 'Reds' no parecen recuperarse y este domingo encajaron su sexta derrota consecutiva desde entonces.

Lea también: El Barcelona elige nuevo presidente en medio de la pandemia



Apático en los primeros 45 minutos, con un juego que Graeme Souness, una leyenda en Anfield, calificó de "inaceptable" en el canal Sky Sport, el Fulham llegó a la pausa con ventaja, después de que el gabonés Lemina lograse con un disparo engañar a Alisson para abrir el marcador (45).



En la segunda parte, Jürgen Klopp se vio obligado a meter en la cancha a hombres que había reservado de cara a la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones (el miércoles los 'Reds' reciben al Leipzig para defender el 2-0 de la ida), como Sadio Mané, Trent Alexander-Ardold o Fabinho.



Los 'Reds' se mostraron más activos e incisivos en ataque con un par de buenas ocasiones para marcar (una volea de Diogo Jota en el 48 y un cabezazo al palo de Sané en el 70), pero el marcador ya no se movió y los visitantes se llevan tres puntos que pueden ser vitales en la pelea por no descender.



Tras esta nueva derrota, la carrera por Europa se complica seriamente para el Liverpool, que es séptimo con 43 puntos, a dos del West Ham (6º) y a tres del Everton (6º), ambos con dos partidos menos que los 'Reds', y a cuatro del Chelsea, que el lunes recibe al Everton y que marca por ahora la 'zona Champions'.



En el otro partido disputado hasta ahora este domingo, West Brom (19º) y Newcastle (16º) empataron sin goles en un duelo directo por la permanencia.



El plato fuerte, no obstante, será el derbi de Mánchester, en el que el City podría dar la puntilla definitiva a la Premier.



El equipo que entrena Pep Guardiola aventaja en 12 puntos al Leicester, que el sábado se colocó segundo tras imponerse 2-1 en Brighton, superando a un United que queda a dos de los 'Foxes' antes de enfrentarse al City.