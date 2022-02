¡No paran los elogios! Prensa inglesa dice que Luis Díaz comandará la nueva generación del Liverpool

Los elogios para Luis Díaz siguen en el Reino Unido después de lo hecho el domingo en la final de la Carabao Cup que le ganó por penales el Liverpool al Chelsea.



El colombiano fue gran protagonista, jugando los 90 minutos reglamentarios y parte de la prórroga, luciendo imparable por zona izquierda y generando mucho peligro en el arco del senegalés Mendy.



Por esa actuación los diarios ingleses continúan elogiando lo que ha hecho el número 23 del Liverpool, hasta el punto de catalogarlo como el hombre que comandará durante varios años la nueva generación del equipo rojo.



"Díaz encabeza la próxima generación", tituló el diario Echo de Liverpool, y agregó que "Ciertamente, Trevoh Chalobah (lateral del Chelsea) no olvidará rápidamente su primer encuentro con Luis Díaz. Incluso durante la apertura tambaleante del Liverpool, Díaz fue la luz de ataque más brillante de los visitantes, causando peligro constantemente con su disposición a correr hacia el defensor del Chelsea en una actuación impresionante que continuó hasta que el exhausto extremo colombiano fue retirado durante la primera mitad de la prórroga".



Por su parte The Sun resaltó que "Díaz causó muchos problemas por el lado izquierdo del Liverpool con su engaño y franqueza. Y un momento en particular parece haber captado la imaginación de los fanáticos de los Reds".



El diario británico destacó una gran jugada del colombiano, cuando le pasó el balón por encima al lateral Reece James, quien había ingresado en el segundo tiempo.



"Díaz, de 25 años, se enfrentó al as del Chelsea , Reece James , quien hacía su primera aparición desde diciembre tras sufrir una lesión en el tendón de la corva. Después de recibir un pase por la línea de banda izquierda de Andy Robertson, Díaz lanzó maravillosamente el balón alrededor de James con la parte exterior de su bota, antes de esquivar al lateral inglés".



Y señaló el medio británico que "En un abrir y cerrar de ojos, estaba corriendo hacia adelante, antes de jugar con Sadio Mane por detrás con un pase sin mirar".



Díaz levantó el domingo pasado el trofeo de la Carabao Cup, su primer título con el Liverpool.