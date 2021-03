PSG igualó con el Barcelona y se clasificó a cuartos de Champions

Alejandro Cabra Hernandez

El París Saint-Germain se clasificó este miércoles para cuartos de final de la Champions tras empatar 1-1 con el Barcelona, en la vuelta de octavos del torneo continental.



El PSG se adelantó con un gol de Kylian Mbappé de penal (30), pero Leo Messi puso el 1-1 (37) que deja al Barça fuera de la Champions, tras no haber podido remontar el duro 4-1 recibido en la ida.



El Barça, con su nuevo presidente Joan Laporta en la palco del Parque de los Príncipes, salió desde el minuto uno a buscar los goles que necesitaba.



La primera parte fue un monólogo del equipo azulgrana, que prácticamente no dejó salir de su campo al PSG.



Al martilleo del Barcelona, los locales sólo lograban contestar con salidas rápidas y balones largos en busca de Mbappé, que a la media hora adelantaba a su equipo.



El joven delantero francés hizo el 1-0 de penal (30), después que Clément Lenglet derribara a Marco Verratti en el área.



El tanto sólo sirvió para espolear a los azulgranas, que a los cinco minutos respondieron con un misil de Leo Messi desde la frontal que se coló por la escuadra de Keylor Navas (37).



El argentino pudo poner el 2- 1 de penal para el Barça, pero se encontró con Keylor Navas.



El costarricense sacó con el pie y la colaboración del larguero la pena máxima tirada por Messi (45+2), tras una patada de Kurzawa sobre Antoine Griezmann.



El penal fallado pareció servir de anestesia para un Barcelona que a la vuelta del descanso bajó las revoluciones de su juego, ante un PSG que se pareció asentarse mejor en el campo.



En el último cuarto de hora, Koeman refrescó el equipo y el Barça volvió a dar un punto de intensidad a su juego para poner cerco a la portería del PSG, pero el marcador ya no se movería.