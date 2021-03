Colombia Vs. Brasil: Minsalud descartó ingreso de vuelos desde ese país

Alejandro Cabra Hernandez

El aplazamiento de la doble fecha de eliminatorias que debe disputarse a finales de marzo parece cada vez más cerca. Las restricciones sanitarias en los países de las principales Ligas de Europa (España, Alemania e Inglaterra) complican la asistencia de algunos jugadores. A eso se suman las tomadas en los países suramericanos.



En ese sentido, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, descartó que a Colombia pueda ingresar un vuelo desde Brasil, aún con futbolistas. Ambas selecciones deben enfrentarse por la fecha 5 de las clasificatorias a Catar 2022 el viernes 26 de marzo.

Lea también: ¿Se aplazará? Este viernes, reunión clave en Conmebol para definir futuro de fecha eliminatoria



"Hemos sido exitosos en la contención de la cepa brasileña y no tendría presentación autorizar la entrada de un vuelo desde Brasil a Colombia", señaló Ruiz a Blu Radio.



Por tanto, estaría descartado que dicho juego pueda realizarse en el territorio nacional porque "hoy no están dadas las condiciones epidemiológicas para permitir ningún tipo de vuelo" desde Brasil.



No obstante, dijo que la decisión de si se juega o no el partido es del Ministerio del Deporte, pero reconoció que este deben tener en cuenta las condiciones de salud.



"Hoy seria muy difícil recibir cualquier vuelo desde Brasil (a Colombia). No tendría cómo justificar la apertura de un vuelo chárter", pues hay otras personas que esperan el desarrollo de vuelos humanitarios que no se han autorizado por la situación epidemiológica.