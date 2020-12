Neymar-PSG, una relación fructífera pero con el futuro por resolver

Juan Carlos Pamo

De momento el matrimonio es provechoso para ambas partes. Superestrella de aura mundial, Neymar es un fenómeno de 'marketing' del que se beneficia el Paris SG, que espera poder renovar el contrato del brasileño, que expira en 2022.



"Fichar a un jugador de ese calibre no es un gasto, es la mejor inversión del mundo" , resume para la AFP Jordi Farré, uno de los aspirantes a la presidencia del FC Barcelona, el antiguo club de 'Ney' (2013-2017).



Y eso que el Barsa podría legítimamente conservar cierto resentimiento hacia el jugador después de sus mediática marcha rumbo a París.



Pero ante la perspectiva de los ingresos y de los goles que podría reportar su regreso, algunos en Cataluña están dispuestos a hacer tabla rasa con el pasado: "El regreso de Neymar sería poco caro, porque él hace que se vendan camisetas, hace que se vendan derechos, publicidad, patrocinadores...", añade el candidato.



El brasileño de 28 años no es sólo uno de los jugadores más talentosos del planeta, un Balón de Oro en potencia (3º del prestigioso trofeo en 2015 y 2017) . Es una máquina económica que regatea a la crisis del mismo modo que a los defensores rivales.



Su contrato anunciado en septiembre con Puma, que le reporta entre 25 y 30 millones de dólares según la prensa, sería el más lucrativo jamás firmado entre un futbolista y una marca deportiva.



Sus 143 millones de seguidores en Instagram, cuatro veces más que el PSG, le convierten en la décima personalidad más seguida en la popular red social. En Brasil es el deportista que generó mayor repercusión en Twitter en 2020.



Neymar, con unos ingresos estimados en 80 millones de euros (sobre 97,6 millones de dólares) este año por la revista Forbes, es el reclamo en la publicidad de las marcas de moda italianas Replay y Diesel, de la compañía aérea Qatar Airways, del grupo austríaco Red Bull o del operador francés de telecomunicaciones SFR.



"¡Neymar brilla, y en muchos sitios más que el PSG!" Su 'personal branding' (su marca personal) es así de fuerte. Interesa a muchas personas y no sólo a aficionados al fútbol ", explica Jérôme Neveu, presidente-fundador del despacho Advent, especialista en marketing deportivo.



A la hora de las negociaciones en curso para prolongar su contrato, este dato económico es primordial para un club como el PSG, que se nutre también del aura de sus estrellas, desde David Beckham a Zlatan Ibrahimovic, para seguir creciendo.



Por el momento, la inversión récord para arrancar a Neymar del FC Barcelona (222 millones de euros/271 millones de dólares) se traduce en una cifra de negocios al alza un 30% entre 2017 y 2019, según el despacho de auditoría Deloitte, antes de la crisis del covid-19.



Coincide además con la entrada en el top-5 mundial del PSG, impulsado por sus contratos firmados con Nike y Accor. En China, donde el PSG intenta vender su imagen 'lifestyle',



"Neymar lo cambió todo", explica Robert Li, miembro del club de fans chinos del club parisino. "Antes de su llegada el PSG era conocido sólo por los expertos. Hoy, vemos a chicas jóvenes con la elástica de Brasil, a adolescentes... ¡es el día y la noche!".



"Él es joven, un chico guapo, con glamur, un poco como París. Incluso gente con camisetas del Barça vienen al club de fans por Neymar", prosigue.



La imagen del astro brasileño se ha visto reforzada, y ello a pesar de ciertos escándalos, como las acusaciones de violación a las que tuvo que hacer frente en 2019 (un caso que fue archivado), o sus problemas con el fisco en España, sin contar sus exageradas caídas en el Mundial-2018 que suscitaron burlas entre los aficionados.



Pero Neymar está lejos de aglutinar una apoyo y una adhesión unánimes, incluso en la capital, donde algunos aficionados le reprochan sus numerosas lesiones.



Pero el PSG está ligado a su '10' en la búsqueda de nuevos mercados. Neymar persigue su primer Balón de Oro, el PSG su primera Liga de Campeones... y si su unión estaba llamada a durar, ¿qué efecto tendrá en esa relación la esperada llegada del entrenador argentino Mauricio Pochettino?



"Es importante tener una superestrella, pero existe la posibilidad de cambiar", concluye Jean-Pascal Gayant, profesor de economía en la universidad de Le Mans. " Para mí, Neymar es reemplazable".