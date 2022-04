Nelson Abadía y las reacciones sobre el grupo de Colombia de la Copa América femenina 2022

Este jueves se dio a conocer el grupo de la Selección Colombia en la Copa América Femenina que se disputará en el país cafetero desde el 8 a 30 de julio de este 2022. Las reacciones del combinado nacional tras conocer sus rivales.



"Sabemos que competir en un torneo es totalmente diferente. Tenemos rivales muy difíciles y que van a venir a mostrar su crecimiento y como han mejorado. Eso incrementa la competencia", expresó el técnico Nelson Abadía.



"El grupo A es un grupo bastante bueno. Ya hemos jugado con Chile y Ecuador. Sabemos que somos locales y eso nos hade tener la responsablidad de siempre ir a ganar", analizó la jugadora Leicy Santos que vuelve aparecer en la convocatoria de la 'Tricolor' para el amistoso contra Venezuela.



Por otro lado, el presidente de la Conmebol Alejandro Dominguez anunció este jueves que el ganador de la Copa América femenina por primera vez tendrá un premio económico de 1.500.000 dólares.



"Muy estimulante tener un premio de estos. Se siente bien ver cómo la Conmebol se interesa más que en la necesidad competitiva y económica del fútbol femenino. Ese dinero va a ser importante para muchas cosas que se necesitan, además de la estimulación de las jugadoras para que sientan valor a su profesión", comento el entrenador de la Selección Colombia.



Por su parte, Leicy Santos dio su opinión de quién podría ser el rival más difícil de este grupo A de la Copa América.



"Me atrevo a decir que es Chile. Ellos llevan un proceso muy interesante, ya han ido a Mundial y a Olímpicos. Será un rival muy interesante. Tampoco me atrevo a decir que los otros equipos no lo son, En un torneo cada partido es una final".



Manuela Vanegas es otra que vuelve a parecer en este llamado del 'profe' Nelson Abadía y habló sobre el jugar como local y ser las favoritas del campeonato.



"Es un sueño que la Copa América se haga en nuestro país, Nosotras tomamos esa presión como una motivación. Nos seguiremos preparando para eso".



Por otro lado, la rueda de prensa contó con la presencia del Secretario de Deportes Carlos Diago en el que entregó algunos datos sobre lo que se tiene preparado para la ciudad de Cali.



"Hemos hablado con el alcalde (Jorge Iván Ospina) y la Federación Colombiana de Fútbol para poder contar con una sede de entrenamiento para la Selección femenina aquí en nuestra ciudad".



"Hicimos lo posible para poder traer a la Selección de Canadá pero al final no se pudo concretar. Seguimos trabajando para poder contar un país fuerte previo a la Copa".



Por último, se informó sobre las condiciones del estadio Pascual Guerrero cada vez más cerca al campeonato.



"En cuanto a la grama hemos venido haciendo un tratamiento fuerte por esta oleada invernal tan dura. Hemos hecho una micro nivelación. La tribuna de prensa esta adecuada a lo mismo que la sala de prensa".



Este sábado la 'Tricolor' recibe en la ciudad de Cali al combinado de Venezuela por el encuentro amistoso con fines de preparación a la Copa América. El duele iniciará a las 5:00 p.m.