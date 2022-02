Nelson Abadía: “Selección son momentos y yo no tengo veto con ninguna jugadora"

La Selección Colombia femenina ultima detalles para el compromiso amistoso que jugarán frente a la Argentina este domingo 20 de febrero a las 5:00 de la tarde, en la cancha del estadio Pascual Guerrero.



Las dirigidas por el entrenador Nelson Abadía ya completan su segundo día de concentración, pensando en el compromiso contra las 'gauchas'.



En la presentación del juego, el técnico de la selección de mayores junto a Catalina Usme y Liana Salazar respondieron los interrogantes con respecto al combinado tricolor.



“Para mí siempre vestir esta camiseta es un orgullo, una satisfacción poder seguir vistiendo la tricolor. Ponernos esta camiseta va a ser importante y más cuando estamos en nuestro país”, comentó Catalina Usme, capitana y goleadora de América de Cali.



Sobre los trabajos previos a la Copa América, Nelson Abadía dijo: “Hemos venido en un reconocimiento de trabajo con nuestras jugadoras. Cada ciclo es importante para ir trayendo nuevos elementos tácticos y colectivos del grupo”.



“Aspiramos a tener la mayor cantidad de partidos antes de la Copa América. Tenemos fecha Fifa en abril y junio, además de lo que puedan hacer las jugadoras en sus clubes”, complementó el estratega nacional.



El técnico Nelson Abadía respondió a los cuestionamientos por parte de varias jugadoras de la 'tricolor' que no fueron convocadas: “Dentro de lo que es la escogencia de Selección uno como técnico busca los momentos de las jugadoras. De las que se mencionan que no están, nosotros les hacemos seguimiento cada ocho días y vamos valorando los momentos para llegar a Selección. ¿Qué debo hacer para llegar a una selección? Pues seguir haciendo lo que deben hacer, jugar y mostrar evolución en las competencias local”.



Vanessa Córdoba, Yoreli Rincón, Isabella Echeverry, Natalia Gaitán, entre otras, fueron las jugadoras que integraron esta convocatoria y han sido el foco de la polémica, pues hay versionas que hablan sobre vetos en contra de estas futbolistas.



"Selección son momentos, Yo como técnico de selección no tengo veto con ninguna jugadora, ni a nivel federativo o dirigencial. Se buscan los momentos y cada jugadora tendrá su oportunidad. Por ejemplo, Leicy Santos no pudo venir porque está lesionada y toca buscar el momento para que regrese a la Selección”, expresó el técnico Abadía.



Sobre la Liga femenina, la capitana Catalina Usme dijo: “Nosotras seguimos luchando para consolidad una Liga femenina de ocho meses y no de cuatro. Sabemos que este primer semestre va a ser full de fútbol femenino con la Liga y después la Copa América, ya adelante será la Copa Libertadores con los equipos que clasifiquen, pero soñamos con un campeonato de ocho meses”.



La Selección Colombia femenina jugará este domingo frente a la Argentina en Cali y el próximo 23 de febrero en el estadio Alfonso López de Bucaramanga.