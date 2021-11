Nápoles no olvida a Maradona, su máximo ídolo, en el primer aniversario de su muerte

En los corazones, en los muros y en las camisetas: Maradona sigue omnipresente en Nápoles y el jueves, con motivo del primer aniversario de su muerte, se instalará una estatua de bronce frente al estadio que lleva su nombre para celebrar el vínculo "eterno" entre la ciudad y el 'Pibe de Oro'.



Ya en la estación de tren, 'Diego' interpela a los turistas desde la tienda oficial del Nápoles.



En la camiseta ubicada en el escaparate, su cara estilizada aparece en medio de una huella digital, símbolo del "legado dejado por la leyenda argentina".



Esta túnica, que visten los jugadores del Nápoles este mes de noviembre, es una joya difícil de conseguir, ya que se fabricó en un número limitado en provecho de "iniciativas de beneficencia". Se agotaron rápidamente en la web del club.



Para aquellos que visitan Nápoles estos días de recuerdo de Maradona, el célebre fresco de los 'Cuarteles Españoles', en pleno centro histórico de la ciudad, pintado en 1990, constituye generalmente la primera etapa, aunque sin perder tiempo de detenerse de camino a otros dibujos pintados en los muros y los carteles de película 'La Mano de Dios', el homenaje de Paolo Sorrentino al Nápoles de los años 1980, estrenada este miércoles en Italia.



"Era importante venir", asegura Aicha (17 años), que ha desafiado la lluvia para descubrir el famoso "mural", en esta explanada dedicada al culto del 'Dios' Maradona, con fotografías, banderas, camisetas y otras réplicas.



- Maradona y la "gente normal" -

La joven ha viajado desde la cercana Bari con su familia para "ver la manera como la ciudad le recuerda", explica a la AFP.



"No sólo hay camisetas del Nápoles, sino de la mayoría de equipos en los que jugó, y fotos del futbolista, pero también del hombre. Es interesante ver cómo la gente normal, no solo los aficionados, crearon un vinculo con él".



Facundo Pérez, un argentino de 26 años que reside en Europa, también ha viajado especialmente a Nápoles para "recordar" a Maradona, un año después de su muerte.



"Para mí, Diego es un dios; ver las banderas y el hecho de que conquistara el corazón de Nápoles... es de locos. He venido acá para darme cuenta de cuánto lo amaba la gente", añade.



Nuevos frescos aparecen regularmente en Nápoles y en toda la región. Mario Casti, un artista callejero autor ya de una "decena" de obras desde hace un año, estaba acabando una nueva hace una semana, para conmemorar el aniversario.



Maradona, ídolo de todos los napolitanos, también ha inspirado al escultor Domenico Sepe, cuya estatua se instalará el jueves delante del Estadio San Paolo, rebautizado en diciembre pasado como Diego Maradona.



"La obra nació de una exigencia personal. Tras el anuncio de su muerte, algo comenzó a faltarme en mi vida diaria. Y como napolitano, pero también como 'tifoso' del Nápoles y escultor, decidí que debía rendirle homenaje con una obra que le ofrezca la eternidad", describe a la AFP, mirando la escultura apenas terminada (acaba de fijar el balón), en una fundición ubicada en el barrio Pianura.



Escultor de corte clásico, ha querido hacer de Maradona un 'dios griego': realizada en bronce, mirada de concentración y piernas en llamas, la figura de Maradona, con el balón en los pies y sobre una cancha con la forma de Argentina, recuerda al Diego campeón del mundo con la 'Albiceleste' en 1986, pero vestido con la camiseta del Nápoles y, evidentemente. con el número 10 a la espalda.



Maradona, todo músculo, está representado casi a "tamaño real", precisa el escultor.



El club instalará otra estatua el domingo en el estadio, antes del partido contra la Lazio, en el que los jugadores locales volverán a vestir la famosa camiseta con la cara del ídolo.



Aunque el verdadero homenaje que esperan los aficionados es reconquistar el Scudetto, un torneo que el Nápoles solo ha ganado en dos ocasiones, en ambas con Maradona liderando el equipo (1987 y 1990).



Por ahora el equipo sureño es líder de la Serie A...