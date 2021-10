¿Moverá la nómina?: Las cartas de Reinaldo Rueda para enfrentar a Brasil

La Selección Colombia ya pasó la página del empate sin goles en Montevideo ante Uruguay y desde ayer comenzó a trabajar lo que será el duelo de mañana ante Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



El técnico Reinaldo Rueda tendrá ahora la dura tarea de enfrentar al superlíder de la Eliminatoria Mundialista con la idea de mover su tablero con el objetivo de lograr un resultado histórico en el camino a Catar 2022.



La poderosa 'Canarinha' llegará mañana a Barranquilla con Neymar descansado y un récord en la mira: de ganar, completaría diez victorias al hilo, la racha más larga en la historia de la eliminatoria suramericana.



Colombia deberá mejorar mucho para hacer frente a la aplanadora de Tite, aunque se ilusiona con el recuerdo de la última visita de los brasileños al caluroso estadio Metropolitano, cuando también buscaban extender una racha de nueve victorias, pero no pudieron pasar del empate 1-1.



Llamado a liderar la tricolor tras el ocaso de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado abusó del transporte del balón toda la noche y mostró un juego brusco que le significó una tarjeta amarilla que lo deja afuera del encuentro contra la selección brasileña.



"Era una situación a considerar también. Juan Guillermo desafortunadamente tiene un comportamiento equivocado. Es un jugador determinante que nos va a hacer mucha falta en este juego ante Brasil", comentó Rueda posterior al cotejo en la capital uruguaya.



Se prevé que en su reemplazo aparezca desde el pitazo inicial el talentoso Juan Fernando Quintero, sobre el papel el único hombre de condición para ser el generador de juego del combinado nacional.

‘Juanfer’ ingresó en el periodo complementario frente a los charrúas el jueves pasado.



¿Otros movimientos?

En defensa se daría un movimiento por el costado derecho. Daniel Muñoz iría por Stefan Medina como lateral.



Con Muñoz se gana más en salida, aprovechando la localía y el calor a la hora del duelo en el Metropolitano.



En la carpeta de posibilidades que manejan Reinaldo Rueda y sus colaboradores está el mover el tablero a la hora de conformar el once inicial para el complejo duelo ante los brasileños.



Gracias a su buena presentación en el segundo tiempo ante Uruguay, el volante vallecaucano Jefferson Lerma parece haberse ganado un lugar en el equipo que tiene en mente Reinaldo para mañana.



Tras perderse la Copa América por problemas personales, Lerma ha regresado a la ‘Tricolor’ y estaría en lugar de Mateus Uribe, de gris partido en Montevideo y quien es uno de los 12 jugadores en riesgo de acumularse en cartulinas amarillas lo que provocaría una fecha de sanción.



Otra de la zonas donde podría darse una variante desde el vamos es en el frente de ataque.



La fórmula usada por Rueda ante Uruguay dejó más dudas que tranquilidad. La dupla conformada por Falcao García y Rafael Santos Borré no dejó una buena sensación.



Incluso, el propio entrenador puntualizó la función de ambos ante los uruguayos y que no dio la respuesta que se esperaba.



Sobre Santos Borré, Reinaldo fue contundente: "no estuvo en el nivel ideal al que nos tiene acostumbrados, pudieron influir muchos factores aparte del buen juego de los jugadores de Uruguay en su zona".



Por ese motivo se pensaría que Rueda pueda apostar por el aporte de Roger Martínez, quien tuvo notas alta en los duelos anteriores ante Bolivia y Chile.



Los colombianos se ilusionan con vencer por primera vez a Brasil en Eliminatoria. El último duelo en Copa América estuvo cerca del objetivo, de no ser por un desacierto del árbitro argentino Néstor Pitana.



Colombia hará hoy la práctica de fútbol

La Selección Colombia retornó ayer a primera hora a Barranquilla tras el duelo en Uruguay y de inmediato el enfoque de la ‘Tricolor’ es alistar el cotejo de mañana ante Brasil.

En la mañana del viernes se tuvo jornada de descanso y en la tarde se hizo un trabajo de recuperación con todo el plantel, luego del exigente partido en la cancha de Nacional de Montevideo y de un extenuante viaje hasta la capital atlanticense.

“Llegamos gracias a Dios después de un agotador viaje de 7 horas y 10 minutos. A recargar baterías para las jornadas que se vienen ante Brasil y Ecuador. Lo vamos a lograr con el empuje y la vibra positiva de 52 millones de Colombianos, seguimos”, comentó Carlos Eduardo Velasco, preparador físico de la Selección Colombia.

El equipo nacional tendrá hoy solo una práctica de fútbol previa al compromiso de mañana en el estadio Metropolitano.

En esa jornada, el cuerpo técnico parará en cancha el equipo que tiene en mente para medirse a Brasil y lograr un resultado positivo.