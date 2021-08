Messi sobre su llegada al PSG: "Es una posibilidad, no tengo nada arreglado con nadie"

En medio de uno de los momentos más emotivos de su carrera, Lionel Messi declaró este domingo en rueda de prensa en su despedida del Barcelona.



En medio del llanto, Messi aclaró que hasta el momento no tiene nada arreglado para irse al París Saint-Germain, pero afirmó que es una opción.



"El PSG es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado, tuve muchas llamadas. Hay varios clubes interesados. No tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando", dijo Messi.



Luego, respondió cuando le preguntaron por la foto que se tomó sus amigos del equipo parisino en vacaciones.



"La foto es una boludez. Dije de juntarnos en Ibiza con Di María y Paredes. Neymar me llamó y nos juntamos todos. También estaba Verratti. Me decían de broma que me fuera al París. Fue una casualidad y luego pasa lo que pasa y se le da más importancia a esta foto. Una cosa de amigos en vacaciones. Nada más", explicó Messi.

40 millones de euros al año



Ahora todos los caminos parecen llevar al Parque de los Príncipes para el séxtuple Balón de Oro, llegado con 13 años a Barcelona, donde se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia.



Según el periódico francés Le Parisien, un acuerdo entre el PSG y el argentino podría alcanzarse "de aquí al domingo". El periódico L'Equipe evocó por su parte un "contrato récord" de tres años, "con un salario anual de 40 millones de euros".



Messi podría firmar por dos temporadas más una tercera opcional.



Hacerse con los servicios del argentino supondría un golpe sobre la mesa del PSG, propiedad de los cataríes, que aún no han logrado llevar al club al título de la Liga de Campeones, a pesar de la constelación de estrellas fichadas desde su llegada.



Messi no llegaría desde luego a terreno desconocido en el vestuario del PSG. Con Neymar coincidió en el Barça y acaba de pasar unos días de vacaciones con él en Ibiza. Por no hablar de su compañero en la 'Albiceleste' Ángel Di María.



El propio técnico del PSG es también argentino, Mauricio Pochettino.