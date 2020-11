¿Messi es difícil de gestionar? Ronald Koeman, DT del Barcelona, responde

Alejandro Cabra Hernandez

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró este martes que no tiene "dificultades de llevar" a Leo Messi, tras unas declaraciones de su predecesor, Quique Setién, afirmando que era difícil gestionar al astro argentino.



"Leo es un jugador muy, muy bueno, es el mejor del mundo para mí y estoy viendo todos los días su ambición y su carácter ganador", afirmó Koeman en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Dinamo de Kiev del miércoles.



Lea también: ¡Refuerzo 'colchonero'! Geoffrey Kondogbia, nuevo jugador del Atlético de Madrid



"No es un jugador del equipo que tenga dificultades de llevar, pero cada entrenador es diferente", añadió el técnico azulgrana, precisando que respeta la opinión de su predecesor.



"Para mí es el capitán y hablo con él cada semana sobre cosas del campo y del vestuario", añadió el técnico azulgrana.



Koeman respondía así después que le preguntaran por las declaraciones de Setién durante un debate con el antiguo seleccionador Vicente del Bosque.



"Es verdad que hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad", dijo Setién, matizando que "también hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle!".



Koeman no quiso adelantar este martes si podría dar descanso al astro argentino el miércoles contra un Dinamo, plagado de bajas por el covid-19, pero contra el que advierte peligro el técnico azulgrana.



"Esperamos un contrario que nos complique la vida y tendremos que trabajar para ganar el partido de casa, ya vimos que el Shakhtar (Donetsk) tuvo bajas y ganó al Real Madrid" hace dos semanas, afirmó Koeman.