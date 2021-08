Mbappé, Cristiano, PSG y Real Madrid: el gigante cruce en el mercado futbolero 

El mundo del fútbol vive quizás su semana más agitada desde el astronómico fichaje de Lionel Messi al PSG. Ahora los protagonistas son la estrella de París, Kylian Mbappé, y el astro de la Juventus Cristiano Ronaldo.



Según la prensa francesa, el Real Madrid tiene lista la propuesta de 120 millones de euros para adquirir los servicios del delantero Mbappé, de quien afirman desea irse hacia otra liga europea.



Esta cifra es muy alta teniendo en cuenta que el contrato del campeón del mundo con PSG termina el próximo año y ya ha manifestado en varias ocasiones su deseo de no renovar contrato.



Por su parte la cadena SER manifestó que todo ya estaría acordado para que el parisino se vista de blanco para este mercado de verano, aunque también indicaron que de no darse la transferencia en este 2021, el futbolista llegaría gratis para la ventana de 2022.



Pero la noticia bomba la tendría el presidente del PSG, Nasser Al-Kelhaifi, quien según el Diario 'AS', habría manifestado la posibilidad de traerse al astro portugués Cristiano Ronaldo si se da la salida de Mbappé.



Como el francés, Cristiano termina su contrato el próximo año y tampoco estaría interesado en renovar con la Juventus de Italia. Situación que podría facilitar su arribo a París.



Así que podríamos estar cerca de tener a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un mismo equipo, algo que se soñó durante mucho tiempo por parte de los hinchas del fútbol y que podría ser realidad.