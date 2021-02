Mbappé, con Europa a sus pies tras su gran exhibición frente al Barcelona

Daniel Molina Durango

Con su triplete para dejar muy herido al Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones, en el triunfo 4-1 del París Saint-Germain el martes en el Camp Nou, Kylian Mbappé vivió su esperada gran noche europea, que le hace ganarse una lluvia de elogios.

En plena recta final hacia la decisión sobre su futuro y su continuidad en el PSG, Mbappé demostró su clase y se ganó un protagonismo reservado en otras noches de Champions a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.



Su exhibición llegó además frente al propio Messi, que asistió impotente al "huracán" Mbappé, que a sus 22 años dio muestras de madurez para dejar al equipo de París llamando a las puertas de los cuartos de final, pese a que todavía queda el partido de vuelta de octavos, el 10 de marzo en el Parque de los Príncipes.



En el recuerdo persiste la remontada del Barça en los octavos de 2017, cuando los catalanes ganaron 6-1 en la capital catalana después de haber caído 4-0 en la ida, por lo que el campeón de Francia estará avisado.



A la espera de ese partido, Mbappé tiene Europa a sus pies.



En la Liga de Campeones fue precisamente donde se dio a conocer internacionalmente, con 17 años y con la camiseta del Mónaco. Ahora da un paso más en su progresión.

"Los grandes jugadores construyen su historia y su carrera con partidos así", celebró su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino.



Tras el partido, Mbappé intentó evitar cualquier exceso de euforia en sus declaraciones a la televisión RMC Sport: "Es magnífico, pero no hemos ganado nada".



Su tono sosegado contrata con la épica de los titulares de la prensa de este miércoles, que destacan como el deportivo francés L'Équipe "su actuación europea más grande con la camiseta parisina".

"Traspaso de poderes"

"Mbappé revienta al Barça", "Mbappuleo", "Huracán Mbappé"... En la prensa española la figura del internacional galo acapara el protagonismo.



En ausencia del lesionado Neymar, "el Mesías es Mbappé", escribe el diario francés Le Parisien, que estima que hubo un "traspaso de poderes" entre Messi y Mbappé.



El sismo del Camp Nou tiene aspecto simbólico de relevo generacional, en un momento en el que los dioses del fútbol de principios del siglo XXI, Messi (33 años) y Cristiano Ronaldo (36 años), que acumulan entre los dos once Balones de Oro, tienen una edad que les acerca al final de sus carreras.



"Creo que el París SG tiene una futura grandísima estrella, que va a estar al nivel de Leo (Messi) o de Cristiano (Ronaldo)", estimó en palabras a RMC Sport el atacante francés del Barça Antoine Griezmann.



"Es el chico que va a ocpar su trono cuando ellos (Messi y Cristiano Ronaldo) hayan terminado", afirmó por su parte el exinternacional inglés Rio Ferdinand, comentarista para la cadena británica BT Sport.

"Si no estamos en un traspaso de poderes, se le acerca (...) Mbappé dio un puñetazo en la mesa de la sucesión a Messi y Cristiano Ronaldo, Neymar está avisado", escribe el diario italiano La Gazzetta dello Sport.



Para el también italiano TuttoSport, incluso Messi "se quedó mirando a la nueva estrella".



La imagen del argentino derrotado ante las proezas del francés no es nueva, ya que recuerda al duelo de octavos de final del Mundial de Rusia-2018, en el que Francia venció a Argentina por 4-3.



Mbappé tenía entonces 19 años y seis meses y firmó un doblete decisivo para su equipo.

"Reflexión"

Tras el título mundial con los 'Bleus' en 2018, el futbolista de Bondy veía cómo con el PSG no terminaba de despegar cuando llegaba la parte decisiva de la Champions.



"No siempre tuve éxito. Puede que falle en algunos partidos, pero no me voy a esconder nunca en la vida, aunque cometa errores", aseguró Mbappé.



El jugador negocia actualmente con el PSG sobre una renovación de su contrato, que termina en 2022, y dice "reflexionar" sobre su futuro.



El Real Madrid, gran enemigo del Barcelona, parece interesado y seguramente tomó buena nota de su actuación el martes en el Camp Nou.