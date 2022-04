Martín Lasarte dejó de ser el técnico de Chile, luego de no clasificar al Mundial de Catar 2022

El uruguayo Martín Lasarte dejó de ser el técnico de la selección chilena de fútbol, luego que no lograra clasificar al Mundial de Catar-2022, informó este viernes, Francis Cagiggao, director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile.



"He estado en conversaciones con Martín Lasarte y Pablo Milad (presidente de la federación chilena). Hemos llegado a un consenso conjuntamente de que no se le renovará el contrato de Martín", indicó Cagiggao en conferencia de prensa.



Lasarte, de 61 años, fue nombrado técnico de la selección chilena en febrero de 2021, en reemplazo del colombiano Reinaldo Rueda. Un año después, es cesado en sus funciones luego que la Roja quedó fuera de Catar, el segundo mundial al que no asiste el seleccionado chileno de manera consecutiva.