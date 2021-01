Manchester City gana al United y jugará final de Copa de la Liga ante Tottenham

Juan Carlos Pamo

El Manchester City se clasificó una vez más para la final de la Copa de la Liga inglesa tras vencer 2 a 0 como visitante a su vecino Manchester United, este miércoles en la segunda semifinal.



Se disputará por lo tanto el título con el Tottenham, que el martes venció 2-0 al Brentford (2ª división), en la otra semifinal.



Será el 25 de abril en el estadio londinense de Wembley, donde Josep Guardiola (Manchester City) y José Mourinho (Tottenham) protagonizarán un atractivo duelo táctico, lleno de tensión desde la rivalidad que arrastran por sus duelos Barcelona-Real Madrid del pasado.



John Stones firmó el primer gol del partido en el minuto 50, rematando tras una falta colgada por Phil Foden. La jugada fue revisada en vídeo y validada.



En el 83, el brasileño Fernandinho sentenció al llegar a un rechace y poner a placer el segundo de su equipo.



Entre un tanto y otro, el United intentó sin éxito igualar el partido, pero sin grandes ocasiones. Harry Maguire, en un remate de cabeza, tuvo en el 64 una de las más peligrosas.



Tres tantos fueron anulados en el partido, uno para el United y dos para el City.



Los 'Citizens' llegaban al partido con varias ausencias importantes, sobre todo por el brote de covid-19 que ha afectado a varios jugadores (Gabriel Jesús, Kyle Walker o Ferran Torres, entre otros) y miembros del cuerpo técnico.



Sin embargo, el City no acusó los efectos del coronavirus el pasado fin de semana, con su victoria 3-1 en el terreno del Chelsea en la Premier League, y tampoco ahora en el derbi de su ciudad ante el United.



El Manchester City continúa su idilio con la 'Carabao Cup', el nombre de la Copa de la Liga inglesa, una competición donde no pierde desde 2016 y donde logró el título en las tres temporadas anteriores. Está ahora a apenas un obstáculo de sumar una cuarta corona consecutiva en este torneo, algo sin precedentes desde el Liverpool de los años 1980.



La historia se repitió respecto a lo ocurrido la pasada temporada, cuando City y United se enfrentaron también en semifinales, entonces en una eliminatoria que se disputaba a ida y vuelta y donde los hombres de Josep Guardiola también fueron los ganadores del pulso.



El Manchester United, que está igualado a puntos con el Liverpool en lo alto de la Premier League, quedó eliminado en su segunda competición esta temporada, después de su decepcionante adiós en la Liga de Campeones, donde no pudo acceder a octavos de final.



El sábado se juega su continuidad en otro torneo, la Copa de Inglaterra (FA Cup), donde los hombres de Ole Gunnar Solskjaer se enfrentan al Watford (2ª división).



El Manchester City, que sí estará en octavos de la Champions, también juega el fin de semana en la FA Cup, en su caso ante el Birmingham (2ª).



En la Premier está en un puesto más discreto, quinto, pero sigue adelante y con opciones en todos los frentes tras su triunfo de este miércoles.