Luis Fernando Suárez, nuevo DT de Costa Rica: "Es mi sueño volver al Mundial"

Juan Carlos Pamo

El colombiano Luis Fernando Suárez fue presentado este viernes como el nuevo entrenador de la selección de Costa Rica, con la misión única de llevar al seleccionado tico al Mundial Catar-2022.



"Estoy muy contento de llegar a Costa Rica a asumir este reto. Lo he hecho dos veces y, aunque a veces hay momentos de mucho estrés, el sentimiento cuando se alcanza no se compara con nada. Es mi sueño volver al Mundial", dijo Suárez, quien estuvo en Alemania-2006 con Ecuador y en Brasil-2014 con Honduras.



"Tenemos elementos para hacerlo, hay talento y capacidad para conseguirlo. Pero no solo se requiere de eso, necesitamos credibilidad, pertenencia, compromiso y trabajo en equipo", añadió Suárez, de 61 años, quien tiene contrato para el proceso mundialista.



"Estamos muy orgullosos de traer a un técnico de su calibre, con experiencia en Conmebol y Concacaf. Siempre estuvo en el radar. Incluso alguna vez habíamos conversado sobre que no había sido el tiempo correcto, pero que este iba a llegar. Y aquí está", dijo el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos.



Sin embargo, el colombiano comienza su gestión con suma presión, pues Costa Rica acarrea una racha de 11 partidos sin victorias (desde noviembre del 2019) y en 17 días debuta en la Copa Oro de la Concacaf, el torneo de selecciones más importante de la región norte, centroamericana y del Caribe.



Costa Rica enfrentará en fase de grupos de la Copa Oro a Jamaica, Surinam y un rival que aún no se definió. Los ticos nunca ganaron este certamen.



En tanto, la eliminatoria de la Concacaf a Catar comenzará con una triple fecha FIFA en septiembre.