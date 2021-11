Luis Fernando Muriel habló sobre su relación con James. El delantero del Atalanta aclaró las cosas

Previo al partido contra Brasil por la fecha de eliminatorias, el delantero del Atalanta Luis Fernando Muriel, aclaró su situación la estrella James Rodríguez luego de los rumores de una pelea entre ellos en el camerino luego del partido frente a Ecuador.



“Son cosas que a veces no valen ni siquiera la pena salir a aclarar. Cuando suceden este tipo de cosas del resultado de Ecuador siempre se va a hablar muchas cosas y habrá un culpable. Me gustaría que existiera una cámara dentro de la selección y hablar y decirlo suena como excusa. A James lo tengo en mi comedor y siempre ha sido así. Siempre hablamos, nos conocemos desde que tenemos 17 años. Los rumores siempre son generados cuando hay esas cosas adversas”, dijo Muriel.



Esta es la primera vez que ambos jugadores se vuelven a reunir, ya que James no había vuelto a estar dentro de las convocatorias de este año en la 'tricolor'



“Seguramente que el regreso de James nos da una posibilidad más para lo que este partido. Su gran capacidad técnica, su visión de juego, lo que genera James dentro es una herramienta importante. Esperemos que sea esa pieza clave que falta para generar esas ocasiones y sacar diferencia en los partidos”, mencionó Muriel sobre las condiciones de James Rodríguez.

Aquí puede ver la rueda de prensa de la Selección Colombia.