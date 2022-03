Luis Díaz no se cambia por nada: "Lo que estoy viviendo es justo cómo lo soñé"

El delantero Luis Díaz rompió su silencio y habló con los medios oficiales del Liverpool, donde analizó su comienzo de carrera con el equipo inglés y su adaptación a la Premier League.



"Ciertamente desde un punto de vista personal, es justo como quería intentar empezar y lo que he soñado y como soñaba empezar. Sabía que vendría a un club muy competitivo metido en todo. Entonces, estoy muy, muy feliz de cómo comenzó y que continúe por mucho tiempo", manifestó el guajiro de 25 años.



Algo que ha sorprendido a propios y extraño fue lo rápido que Luis Díaz le tomó la idea al Liverpool y que en solo nueve partidos ya hoy es uno de los jugadores más queridos por la fanaticada.



"Ha sido una sorpresa, sí. Así es como quería que todo saliera bien. Quería acomodarme lo más rápido posible, como decía antes, y conocer el estilo de juego y sentirme cómodo. En los entrenamientos y en el campo, creo que he logrado desarrollar un buen entendimiento con mis compañeros de equipo, y creo que eso se debe tanto a ellos como al cuerpo técnico, quienes me han ayudado en este período de adaptación", complementó Díaz.



Igualmente, el haber sido inicialista en una final frente al Chelsea con tan poco tiempo de estar en la plantilla, es otro aspecto que se resalta del guajiro: "Fue fantástico. Que eso haya sucedido en solo unos pocos días aparentemente desde que me uní al club, fue absolutamente fantástico. Pero mantén los pies en la tierra, se trata de seguir trabajando duro, tratando de crecer como jugador y como ser humano, mientras trato de seguir contribuyendo a la causa y al Liverpool FC".



Otro de los puntos que se resaltó en la entrevista con los medios oficiales del club fue su acople con los delanteros Mohamed Salah y Sadio Mané.



"Estoy muy, muy feliz de compartir campo de entrenamiento y campo con ellos. Los había admirado desde lejos, pero cuando estás de cerca y entrenas con ellos, puedes decir mucho más que si estás viendo la televisión. Simplemente no es lo mismo verlo en la televisión o desde las gradas. Lo aprecias [más] cuando estás junto a ellos. Y no es solo al frente, sino que en todo el parque está esa cualidad entre todos los jugadores. Todos tienen una gran habilidad, habilidad en términos futbolísticos y también tácticamente: son muy conscientes y tienen una gran apreciación del juego también tácticamente", subrayó Luis Díaz.



Sin duda la grata imagen que ha dejado el guajiro en el Liverpool es de admirar. Cuando en un principio todos hablaban que no iba a jugar pronto, que le iba a costar el fútbol inglés, Luis Díaz demostró con fútbol que está preparado para afrontar los grandes retos y que lo único que le faltaba a su carrera era estar en un grande de Europa.