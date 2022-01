Luis Díaz, la mejor carta de la Selección Colombia en su sueño de ir al Mundial de Catar

A todos nos llega el gran momento para brillar y demostrar de qué estamos hechos. Sin miedo a fracasar y con la mirada siempre en alto, el delantero Luis Díaz es hoy la gran figura de la Selección Colombia para enfrentar a Perú y Argentina en la doble fecha de Eliminatorias Conmebol al Mundial de Catar 2022.



Sus destacadas actuaciones con el Oporto de Portugal lo han puesto en el radar de varios equipos importantes del fútbol europeo y a sus 25 años se está encarrilando para ser uno de los líderes del combinado ‘tricolor’.



Por eso, el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, no duda en que el guajiro sea uno de los jugadores que sí o sí esté en la titular para las Eliminatorias, siempre y cuando no sufra alguna lesión y/o suspensión.

La Copa América soñada

En esa edición jugada en Brasil, el atacante de 25 años comenzó a tener minutos frente a Venezuela por la segunda jornada, pero solo jugó 28 minutos, pues fue expulsado al final del compromiso.



Sin embargo, el técnico Rueda lo respaldó y volvió a jugar frente a Brasil y vaya manera de responder.



En ese juego marcó el golazo de ‘chalaca’ que lo nominó para ganar el premio Puskás, puso en aprietos a Brasil, aunque al final el seleccionado colombiano perdió.



En la semifinal frente a la Argentina marcó el gol del empate y con un doblete frente a Perú en el juego por el tercer puesto, Luis Díaz llegó a la cifra de cuatro goles y, junto a Lionel Messi, se quedó con el botín de oro como goleador de la Copa.

La gran expectativa en Oporto

Luego de ser una de las figuras en la pasada Copa América, se esperaba que diera el salto de calidad hacia un equipo de mayor jerarquía en el fútbol europeo.



Sin embargo, esa oportunidad no llegó, a pesar de algunos rumores que lo acercaron a la Premier League y a la Bundesliga.



Con una nueva temporada en Portugal, Luis Díaz sigue demostrando calidad partido tras partido que juega para los ‘Dragones azules’.



En el actual campeonato de la Liga, Luis Díaz ha sido titular en 18

compromisos, jugando 1488 minutos, en los que ha aprovechado para marcar 14 goles y haber asistido en cinco ocasiones.



Tanto es así que el guajiro aportó un gol en el último juego del Oporto, cuando su equipo derrotó al Famalicao por la fecha 18 de la Primeira Liga.

Destacado en Champions League

La temporada en la Liga de Campeones para el Oporto no fue la mejor, a pesar de que comenzó de buena manera y hasta ubicarse en zona de clasificación durante varias jornadas.



Aunque no fue así para Luis Díaz. El delantero de Barracas se destacó en los dos duelos contra el AC Milán, marcando en la victoria del primer juego y poniendo el empate del segundo compromiso.



Al final, su equipo quedó por fuera de las competencias europeas.

Su rendimiento con Selección Colombia



En estas clasificatorias para la Copa Mundo de Catar 2022, Luis Díaz tuvo la oportunidad de debutar gracias a sus buenas presentaciones con el Junior, cuando tenía apenas 21 años.



En el camino al Mundial que comenzó bajo la dirección técnica del africano Carlos Queiroz, Díaz no participó en los dos primeros juegos frente a Venezuela y Chile.



Su aparición con la selección se dio en la derrota frente a Uruguay 3-0 en Barranquilla. Desde ese momento, no ha dejado de participar con Colombia en los 12 juegos de los 14 que se han disputado por ahora.



En estas Eliminatorias, Luis Díaz ha marcado 2 goles, el primero en la victoria frente a Perú en Lima y el segundo en el triunfo contra Chile en Barranquilla.