Luis Díaz fue titular en la victoria del Liverpool frente al Newcastle, por la Premier League

Al ganar por la mínima este sábado en Newcastle (1-0) en el partido inaugural de la 35ª fecha de la Premier League, el Liverpool se colocó de nuevo líder de la tabla, trasladando la presión a un Manchester City que visita al Leeds en unas horas.



Con 82 puntos, los 'Reds' superan a los 'Citizens' por dos unidades en una carrera codo con codo que podría no resolverse hasta la 38ª y última fecha, el 22 de mayo.



En medio de los dos duelos de semifinales de la 'Champions' ante el Villarreal (2-0 en la ida) y ante unas 'Urracas' con nuevos bríos desde el pasado 'mercato' de enero, la misión no era del todo sencilla para los pupilos de Jürgen Klopp.



El Liverpool presentó un once con varias novedades; Joel Matip, Joe Gomez, James Milner, Naby Keïta o Diogo Jota salieron de inicio luego de haber estado en el banco ante el Villarreal.



El gol que decidió el partido llegó en el minuto 19, en una buena combinación ofensiva que culminó el guineano Keïta con la zurda luego de haber gambeteado al arquero Martin Dubravka dentro del área, colando el balón entre dos zagueros que trataban de achicar el arco.



Los 'Reds' podrán ver ahora con tranquilidad el partido del City, a la espera de que el Leeds (16º), que aún lucha por evitar el descenso, arrebate algún punto a los hombres de Pep Guardiola.