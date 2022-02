Los silbidos en el Metropolitano: James también habló de lo que pasó luego del partido con Perú

En su larga transmisión en su cuenta de Twitch, James Rodríguez abordó muchos temas como las supuestas peleas con compañeros de Selección, su futuro en Catar y la difícil situación del onceno nacional en las eliminatorias.



Pero también tocó un tema que no pasó desapercibido para su público, con el que interactúa en esta red social: los silbidos en el estadio Metropolitano después de la derrota 0-1 ante Perú en la jornada anterior de eliminatorias.



Camino al vestuario ese día se pudo ver a un James muy molesto por los silbidos, lanzando insultos y llamando desagradecidos a quienes reprocharon lo hecho por la Selección.

James Rodríguez sobre los silbidos que recibió la Selección Colombia en Barranquilla. pic.twitter.com/0b7nlCoEqx — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) February 20, 2022

Sobre el tema, el 10 de la Selección Colombia dio la cara: "Sobre los silbidos, creo que hicimos un buen partido y lo dimos todo hasta donde se pudo. No se pudo concretar, pero la gente debe ver el esfuerzo que hicimos, luchamos hasta el final y los silbidos me lastimaron".



Y agregó que "Si yo tengo un partido malo, que me piten, que me silben y todo lo que quieran, que me digan de todo. Pero el partido fue bueno. En Barranquilla hay momentos que nos han apoyado mucho y otras veces no y es normal, no siempre la relación entre la Selección y los hinchas tiene que estar bien. Lo asumimos, pero creo que hemos dado muchas alegrías y trabajaremos para dar más".



La Selección, que está por fuera de la zona de clasificación del Mundial, volverá a Barranquilla en marzo para jugar contra Bolivia y después visitará a Venezuela.