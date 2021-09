El entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, ya tiene sus 26 elegidos para los compromisos de Eliminatorias ante Uruguay, Brasil y Ecuador.



Los jugadores que regresan para ponerse la Tricolor para son Éder Álvarez Balanta, Jefferson Lerma, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Duván Zapata y Yerry Mina.



La presencia de Álvarez Balanta es la más llamativa, ya que Reinaldo Rueda lo tendrá por primera vez en la nómina.



El jugador del Brujas de Bélgica, que ha tenido buenas presentaciones en la Champions, no actuaba con el equipo colombiano desde el 2018, en la derrota 3-0 ante Argentina por Eliminatorias.



El centrocampista Jefferson Lerma es nuevamente tenido en cuenta, luego de haber quedado desafectado de la Copa América tras acusar "problemas personales".



Con el Bournemouth viene con regularidad, ha estado en seis compromisos con su equipo en la segunda división de Inglaterra.



Otro de los que vuelve es Jhon Lucumí, que actúa en el Genk de Bélgica. Fue convocado para la Copa América, pero no sumó minutos. Su última convocatoria para las Eliminatorias fue en el anterior proceso de Carlos Queiroz.



Con un buen momento llega Johan Mojica, jugador del Elche, quien es recordado por reclamar por no ser tenido en cuenta en la convocatoria anterior, se disculpó y con su rendimiento volvió a ser llamado.



Mojica ha disputado siete partidos con el equipo español. Su última convocatoria también fue con Queiroz, en la caída 6-1 con Ecuador.



Finalmente, Yerry Mina y Duván Zapata, quienes se recuperaron de sus lesiones, volvieron a tener rodaje y buen rendimiento con sus equipos, el Everton y el Atalanta, respectivamente.



El último juego de Mina y Zapata con la Tricolor fue en la Copa América, en el partido por el tercer puesto, donde vencieron 3-2 a Perú.