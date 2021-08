Los jugadores del Barça empiezan a despedirse de 'Leo' Messi en redes sociales

Tras unas primeras horas todavía bajo el impacto de la noticia, los ya excompañeros de Lionel Messi como Sergio Busquets, Ansu Fati o el ahora técnico en Catar Xavi Hernández comenzaron a despedirse del astro argentino en las redes sociales, cuando su salida parece irreversible.



"Aún intentando asimilar todo y sabiendo lo difícil que será, solo puedo darte las gracias por lo que has hecho por el club y por los que te hemos acompañado en estos años y en concreto hacia mí", arranca el mensaje que ha publicado en Instagram Sergio Busquets, muy cercano a Messi tras una vida juntos en el FC Barcelona.



"Siempre podré decir que jugué y compartí muchos momentos contigo, la mayoría muy buenos y tuve la suerte de crecer y disfrutar a tu lado 13 temporadas", añadió el centrocampista de 33 años, bajo un collage de cuatro fotos de ambos compartiendo celebraciones en el campo.



"Se os echará de menos", concluye Busquets en un mensaje dirigido también a la familia del jugador, muy cercana a la suya.



También el exazulgrana Xavi Hernández, otro de los futbolistas que acompañaron a Messi en los años más brillantes del Barça, quiso homenajear al argentino ahora que, tras la rueda de prensa de Laporta de este viernes, parece que no hay marcha atrás en la salida que impactaba la víspera como una bomba en el fútbol mundial.



"Como culé, compañero y amigo solo puedo darte las gracias por todo lo que nos has dado durante estos años", afirmó el ahora técnico del Al-Sadd catarí, y a quien muchos sueñan con ver pronto al frente del banquillo del Barça.



También compañeros más jóvenes han querido expresarle su admiración al jugador que más títulos ha conquistado con el equipo (35), y ganador de seis Balones de Oro.



"Todos los chicos que llegamos a la Masía soñamos con poder jugar junto a ti, me siento afortunado por haberlo cumplido", escribió el atacante Ansu Fati junto a una foto abrazando al argentino durante un partido.