Los dilemas de Reinaldo Rueda con la nómina de la Selección Colombia para las Eliminatorias

Un riguroso análisis para armar la nómina deberá hacer el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, para afrontar los próximos encuentros de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



El seleccionador de la Tricolor ya podrá contar para los juegos ante Uruguay, Brasil y Ecuador con jugadores que han sido titulares habituales como Duván Zapata, Dávinson Sánchez y Yerry Mina, quienes no pudieron estar en los partidos pasados por lesión.



Pero el dilema para Reinaldo es cómo irá a gestionar la nómina, ya que en el partido anterior con Chile, Óscar Murillo y Carlos Cuesta mostraron un buen comportamiento en la zaga.



En la delantera Miguel Ángel Borja se afirmó en la titular al convertirle doblete a ‘La Roja’, mientras que Roger Martínez le anotó a Bolivia y aportó desequilibrio. El estratega vallecaucano también contó con Rafael Santos Borré y Radamel Falcao García, y si desea a Duván deberá abrirle campo en medio de varios nombres que cumplieron las expectativas.



Otro de los futbolista que brilló en ese partido fue Juan Fernando Quintero, pero no viene actuando con su club, ya que la Superliga China se reanuda en diciembre. Si es llamado nuevamente estará con poca competitividad.



En el aire sigue la posible convocatoria de James Rodríguez a la Selección Colombia, pero tampoco ha tenido competencia. En cuatro fechas disputadas no ha jugado con el Everton.



En las próximas semanas Rueda entregará la lista, en la que seguramente elegirá de manera minuciosa los nombres para estos juegos. Además, deberá determinar si volverá a apostarle a los jugadores destacados en el último juego en el Metropolitano o si pondrá a los futbolistas que actuaron como inicialistas en gran parte de su nuevo ciclo con Colombia.



Buenas alternativas

El entrenador vallecaucano encontró opciones para tener diferentes elementos de dónde escoger.



En el último juego ante los chilenos, la figura fue totalmente diferente, con una vocación mucho más ofensiva que lo que había planteado en los partidos pasados como visitante.



“El haber llegado a otros jugadores hace que haya más alternativas para escoger”, manifestó Hárold Rivera, extécnico de Santa Fe.



Rivera resaltó el buen comportamiento de Óscar Murillo con la Tricolor y le agradó la idea de que siga siendo titular, a pesar de la llegada de Yerry Mina. “Ha sido uno de los centrales que ha rendido siempre con Colombia. La experiencia que ha adquirido le ha dado mucha madurez”.



Además de Murillo, otro de los jugadores que deslumbró fue Miguel Borja con su efectividad. Para Iván René Valenciano, el atacante cordobés debe seguir siendo el ‘9’ del equipo colombiano.



“Ni siquiera en Junior lo habíamos visto así en ese nivel que ha mostrado con la Selección. Con estas actuaciones es que se gana uno el puesto”, señaló Valenciano.



Si llegan la mayoría de jugadores que ha tenido Reinaldo Rueda en cuenta para la Selección, tendrá un lindo problema para armar la nómina.



¿Vuelve James?

En varios medios de comunicación se dio a conocer que James Rodríguez había sido bloqueado por la Federación Colombiana de Fútbol, procedimiento previo para los jugadores que estarán en la Selección.



El volante estaría a punto de retornar al equipo Tricolor después de las polémicas declaraciones que dio por no ser tenido en cuenta.



“Tenemos que mimarlo, no podemos alejarlo. Hay que acercarlo, hay que invitarlo al país, abrazarlo. Él siente amor por la camiseta. Lo necesitamos para la Eliminatoria y para el Mundial”, opinó en días pasados Teófilo Gutiérrez, delantero del Deportivo Cali y excompañero de James en la Tricolor.



La competitividad

Uno de los lemas de Reinaldo Rueda es que convocará principalmente a los jugadores que estén compitiendo en sus clubes, ya que para la Selección “hay que estar al 500%”.



Uno de los jugadores que no está en competencia es Juan Fernando Quintero, quien está de vacaciones en Medellín. Sin embargo, el buen rendimiento frente a Chile hizo que se ganara un lugar en la nómina.



“Se ha estado entrenando en el Medellín. El nivel lo tiene. Puede haber controversia si se habla de no continuidad, me imagino que dirán que es la misma razón del por qué no llama a James. Ya después se verá qué tanta confianza le tenga el entrenador”, comentó el exportero David González.



Para tener en cuenta:

Con Reinaldo Rueda debutaron en estas Eliminatorias Carlos Cuesta, Alexander Mejía, Andrés Andrade, Luis Sinisterra, Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Óscar Murillo.



Miguel Borja, contra Chile, fue el segundo jugador en anotar doblete con Colombia en estas Eliminatorias. Ya lo había hecho Luis Fernando Muriel en la victoria 3-1 ante Venezuela.



Con seis tantos, el extremo Luis Díaz es el máximo goleador de la Tricolor en este segundo ciclo de Reinaldo Rueda.



La Selección Colombia nunca ha podido vencer a Brasil en las Eliminatorias. En 12 partidos, Brasil ha ganado en seis ocasiones y se han presentado seis empates.