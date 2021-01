Los colombianos tendrá un fin de semana a todo dar en el fútbol internacional

Juan Carlos Pamo

El Atalanta se aferra al estupendo momento goleador del colombiano Luis Fernando Muriel para intentar tumbar al líder Milán, en partido que se jugará este sábado a partir de las 12 del día por la liga italiana.



Muriel es el goleador del onceno de Bérgamo y ocupa el quinto lugar en la tabla de máximos anotadores del calcio.



En este duelo el también colombiano Duván Zapata arrancaría como emergente.



En la misma liga italiana tendrá actividad este domingo Juan Guillermo Cuadrado, en el duelo entre Juventus y Bolonia, en tanto que el Nápoli de David Ospina también jugará este domingo ante el Verona.

James y Mina, en la FA Cup

En el fútbol inglés habrá fecha este domingo por la FA Cup, seguramente con participación colombiana.



Por la cuarta fase de este certamen el Everton, posiblemente con Yerry Mina y James Rodríguez de titulares, recibirá la visita del Sheffield Wednesday (3:00 p.m.).



Luego de este juego el equipo de los colombianos se medirá por la Premier League al Leicester, que es tercero en la tabla.

Actividad en España

Carlos Bacca sería alternativa en el juego de este sábado entre Villarreal y Huesca (8:00 a.m.), mientras que mañana podría ser una nueva oportunidad para Johan Mojica con el Elche, que se las verá en su campo ante el Barcelona (10:15 a.m.).



También para el domingo está el encuentro entre el Celta, donde actúa el defensa vallecaucano Jeison Murillo, frente al Eibar (12:30).



Ese mismo día el Granada, con el samario Luis Suárez comandando el ataque, enfrentará al Osasuna desde las 8:00 a.m.



En la misma liga española tendrá acción el delantero risaraldense Juan Camilo 'Cucho' Hernández con el Getafe, que el lunes tendrá un duro encuentro ante el Athletic de Bilbao desde las 3:00 p.m.