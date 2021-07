¡Los campeones están en casa! Multitudinario recibimiento a Italia, el nuevo rey de Europa

Francisco Henao

Italia celebró este lunes el regreso triunfal de su 'Nazionale', campeona de Europa de fútbol el domingo ante Inglaterra en Londres, en una Eurocopa victoriosa que actúa como bálsamo para el país después de un periodo doloroso.



"It's coming to Rome" (se viene a Roma), gritó eufórico al término de la final el defensa Leonardo Bonucci, autor del gol del empate italiano y también anotador del tercer penal en la tanda en una final asfixiante en el estadio de Wembley (1-1 en el tiempo reglamentario, 3-2 en los penales) que tuvo un desenlace feliz para los 'tifosi'.



Su compañero Giorgio Chiellini, capitán de los 'Azzurri', fue el encargado de levantar el trofeo al cielo londinense antes de presentarlo a sus hinchas este lunes por la mañana al salir del avión en Roma, luciendo una corona en la cabeza.



El lateral Leonardo Spinazzola, considerado el héroe desafortunado de esta edición después de haber sufrido una lesión en el tendón de Aquiles ante Bélgica en los cuartos de final, saltó los escalones del avión de Alitalia y cruzó la pista con muletas entre los vítores de los medios de comunicación y del personal del aeropuerto que tomaba fotografías.



Los 'Azzurri' se dirigieron luego a un hotel para descansar unas horas, antes de ser recibidos por el presidente de Italia, Sergio Mattarella, de 79 años, quien asistió a Londres para apoyarlos. El primer ministro, Mario Draghi, rompió su tradicional sobriedad, para hacerse un selfie con la selección.



En un Wembley con mayoría de hinchas propios y un escenario favorable, Inglaterra se vio favorita e Italia lo aprovechó. "Escuchamos día tras día, desde el partido contra Dinamarca, que la copa volvería a Londres, a casa. Lo siento por ellos, la copa va a hacer un lindo viaje hasta Roma. Es para todos los italianos, en todo el mundo, para ellos, para nosotros", lanzó Bonucci.



De la Ciudad Eterna hasta Palermo, de Milán a Nápoles, los italianos celebraron toda la noche en medio de un concierto de bocinas y una nube de bengalas el primer título de la 'Nazionale' desde el Mundial-2006, su segundo título europeo después del conseguido en 1968.



"Italia, te amo con locura: ¡somos campeones de Europa!", festejó La Gazzetta dello sport, destacando el recorrido de los 'Azzurri'.



La imagen de la selección, cuatro veces campeona del mundo (1934, 1938, 1982 y 2006), quedó seriamente dañada por su ausencia en el Mundial-2018 de Rusia, para el que no consiguió clasificarse. Pero la pesadilla se ha olvidado y la Italia del seleccionador Roberto Mancini estará entre las favoritas del Mundial-2022 el próximo año en Catar.



"Es un renacimiento para el fútbol italiano", dijo emocionado Bonucci.