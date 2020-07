Los 29 años: una agridulce celebración para James Rodríguez (opinión)

Juan Carlos Pamo

Hay un capítulo de esta historia que no conocemos. Lo saben solo James y Zidane. Lo único cierto es que si había un hilo que unía esa relación entre jugador y técnico, ya se rompió. Y al colombiano no le queda opción distinta que buscar otros rumbos. Algo que debió hacer hace rato.



Se equivocó James al regresar al Real Madrid y no permitir que el Bayern Munich lo comprara. ¿Qué buscaba al regresar a la capital española? ¿Una segunda oportunidad de Zidane con aires de revancha?



En España dicen que a James lo enamora la noche madrileña. Hasta hoy, no he visto una sola foto o una nota escandalosa de algún comportamiento censurable suyo. Prefiero no hacer ese tipo de juicios a la ligera. Por eso, insisto, un pedazo de la historia no nos lo contaron. O no lo descubrimos. Más bien, me pregunto ¿por qué un jugador desecha una oportunidad de uno de los colosos de Europa como el Munich? ¿Por qué se abstiene de llegar a Italia, así sea a un club que no tenga en su radar, para luego abrirse camino y llegar a la élite, como lo hizo Cuadrado? A un jugador solo le debe interesar jugar. Esa es su profesión.



Y mucho dinero gana por ello. ¿De qué le sirve a James estar en el mejor equipo del mundo si no juega y no es ni la quinta opción del técnico para los cambios?



Esta vez, el colombiano se va por la puerta de atrás en su segunda salida del Madrid, en medio de enfrentamientos directos con Zidane y, desde luego, devaluado como jugador, no tanto por efectos de la pandemia del coronavirus, que obligadamente abarata los costos, como sí por su presente futbolístico. En el último año ha estado más tiempo en un banco que en la cancha.



James está cumpliendo hoy 29 años, la edad de la madurez plena de un futbolista. Ojalá que el siguiente paso que dé no sea en falso. No sé cuánta responsabilidad tenga Zidane en la situación del jugador. Lo que sí es cierto es que solo de James depende que se mantenga en la élite.