¡Lo que pudo ser y no fue! ¿Y si Maradona se hubiera puesto la roja del América de Cali?

Francisco Henao

Cuenta la leyenda que en 1980 Diego Armando Maradona pudo convertirse en ‘Diablo’. El astro nacido en Villa Fiorito, Buenos Aires, había venido con Argentinos Juniors a jugar un cuadrangular amistoso con América, Deportivo Cali y Deportivo Pereira, y los directivos escarlatas pusieron sus ojos en él.



Con 20 años de edad, ‘Pelusa’ ya había sido campeón con Argentina en el Mundial Juvenil de Japón y comenzaba a escribir con su pierna izquierda una de las páginas más gloriosas de la historia del ‘planeta fútbol’.



Como una muestra de su calidad, Maradona anotó frente al Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital risaraldense, el que para él ha sido, al lado del fantástico gol marcado en el Mundial de México 86 contra los ingleses, uno de los mejores tantos de su carrera deportiva.



El ‘Barrilete cósmico’ dejó abatidos ocho rivales del Pereira en un ‘carrerón’ desde la mitad de la cancha hasta el área chica, donde embocó la pelota tras vencer al arquero. La gesta la calcó, prácticamente, seis años después en el estadio Azteca.



El 20 de febrero de 1980, Pepino Sangiovanni y Miguel Rodríguez Orejuela, por entonces directivos del América, y el técnico Gabriel Ochoa Uribe se sentaron a la mesa con Maradona y su representante, Jorge Cyterszpiller, en el Hotel Intercontinental de Cali, para hacerle una oferta al argentino.



Directivos del América reunidos en el hotel Intercontinental de Cali con Diego Maradona, en 1980. Archivo / El País

La foto de aquel encuentro existe. De hecho, Diego se puso la camiseta de los ‘Diablos’ y al día siguiente fue portada de la revista Balón. Y este diario, El País, publicó que Maradona podría jugar con el ‘Rojo’.



En el libro ‘Gabriel Ochoa Uribe’, publicado por César Polanía, Jorge Enrique Rojas y Hugo Mario Cárdenas en el 2019, Germán Alberto Ochoa, hijo del fallecido Gabriel y médico personal de las rodillas de Maradona, cuenta el episodio.



“Fue papá quien solicitó a Maradona cuando él vino con Argentinos Juniors a jugar un cuadrangular amistoso con el América, por allá en 1980. Maradona era muy joven, estaba empezando a mostrarse. A papá siempre le gustó ese jugador desde que lo vio por primera vez y hubo una reunión en el Hotel Intercontinental, después del partido en el Pascual Guerrero, en la que estuvieron también Pepino Sangiovanni y Miguel Rodríguez Orejuela. Papá le regaló la camiseta del América a Maradona y él se la puso. Quería que Diego se quedara madurando como jugador y le hicieron una oferta, pero la contratación nunca se llevó a cabo. Cada que hablo con Diego recordamos ese episodio. Él recuerda perfectamente a papá, y esa es una de las razones por las cuales ha venido a mi consultorio en Cali para ser operado dos veces de sus rodillas. Pero, imagínese, si Maradona se hubiera quedado en el América, quizás nunca habría llegado a ser lo que fue”.



Esa es la leyenda en Cali. En 1981, Maradona fue fichado por Boca Juniors de Argentina, salió campeón y la grandeza de su pierna izquierda se extendió, apenas un año después, hasta Europa, donde Barcelona y Nápoles sí tuvieron eso que América alguna vez quiso.



A propósito de los 60 años que cumple este viernes Maradona (Lanús, Buenos Aires, 30 de octubre de 1960), El País consultó diez amantes del fútbol y les preguntó qué habría pasado si Diego hubiera sido ‘Diablo’.

Jorge Barraza (periodista argentino)

“Imagino que habría sido algo sensacional para el fútbol colombiano. Para el América, ni te cuento, porque Diego estaba en un momento deslumbrante y probablemente hubiera sido campeón de América hasta con tres Copas Libertadores.



Y luego se habría ido a Europa, porque era el destino que le tenían deparado el fútbol y su grandeza. Hubiera sido un hito imperdible en la historia del fútbol colombiano. El interés del América y del doctor Ochoa se despierta cuando Maradona hace aquella gira con Argentinos Juniors por Colombia.



Era entonces un jugador excepcional y no estaba contaminado por la droga. Hubiera sido un capítulo maravilloso en la vida de Diego y, por supuesto, del América”.

Óscar Rentería (comentarista)

“Maradona, vestido de rojo, hubiera durado muy poco tiempo, y muy a nuestro pesar, en el fútbol colombiano. Su calidad y esas condiciones que ya mostraba se habrían exteriorizado al mundo y los mejores equipos lo hubieran contratado de inmediato.



Lamentable, por los ‘Diablos’, que Maradona no se quedó con el América, porque les habría dado muchas más satisfacciones a sus

hinchas”.

Jaime de la Pava (extécnico del América)

“Habría sido la adquisición de un jugador de gran proyección, con una cifra alta, pero baja también por lo que luego fue Maradona a nivel mundial. Habría sido un figurón acá y su paso por Colombia hubiera sido corto, habría emigrado rápidamente a Europa.



Pero lo habríamos disfrutado al máximo, como pasó con Di Stéfano y Pedernera en otras épocas en el fútbol colombiano”.

Pacho Vélez (periodista)

“Una Copa Libertadores sí se habría ganado Maradona, porque más allá de que el médico Ochoa fuera un hombre muy rígido en su sistema táctico defensivo y priorizara sus conceptos de retaguardia por encima de los de avanzada, la sola habilidad de Diego hubiese marcado una diferencia.



De lo que no estoy tan seguro es qué trascendencia mundial hubiese tenido Maradona. Era una época boyante del fútbol colombiano y quizás lo hubieran retenido acá.



Pero también creo que en nuestro medio se hubiera engordado más rápido, y que sus vicios y abusos de la droga se hubieran acelerado en su vida”.

Marino Millán (periodista)

“Si Maradona se hubiera quedado en Cali, seguramente alguno de nuestros técnicos habría dicho que le faltaban 10 o 20 centímetros de estatura, otros habrían dicho que no tenía pierna derecha y más de un bárbaro de esos volantes de marca de la época lo hubiesen acabado a patadas.



Y, como colofón, seguramente alguno de los carteles lo habría asumido como su hijo putativo”.

González Aquino (exjugador paraguayo de América)

“Recuerdo ese partido amistoso en Cali. Terminó 1-1, y América quiso tener a Maradona. Se reunieron para conversar ese tema. Empezaba a ser grande Diego.



Pero no se dio la contratación por muchos factores, supongo que lo económico fue uno de ellos. Habría sido lindo tener a Diego como compañero, seguramente habríamos aprendido todos de su calidad como jugador, y a lo mejor habría sido realidad ese sueño de la Copa Libertadores”.

Nicolás Samper (periodista)

“Vi esa foto de Maradona con la camiseta del América puesta, en el 80, en la portada de Balón. ¿Qué hubiera pasado si se pone la roja? Que el número 10 de Boca Juniors habría sido Brindisi y no sé si hubieran quedado campeones en Argentina en el 81.



No sé, tampoco, si Maradona hubiera llegado pronto a Europa, porque en Colombia se pagaba bien y no era un reto ir al fútbol del Viejo Continente.



Maradona habría hecho aquí una hegemonía interna, pero no sé si nos lo hubiéramos perdido para lo que significó después. Tal vez América habría ganado un par de Libertadores, pero no sé si Maradona habría llegado a Europa desde Cali”.

Alex Escobar (exjugador del América)

“Habría sido pletórico, épico, histórico para el América y para el fútbol colombiano. Habría sido noticia a nivel mundial, porque a pesar de esos 20 años que tenía en la época, Maradona representaba ya muchas cosas.



Él estaba predestinado a ser lo que fue, haya estado o no en el América, y hubiera ganado quizás la Libertadores varias veces. Habría sido un lujo para nuestra institución, como lo fue Di Stéfano para Millonarios”.

Rafael Araújo Gámez (narrador)

“Esa noticia hubiera estremecido al fútbol colombiano e internacional, porque Maradona estaba en la plenitud de sus condiciones físicas.



Hubiera sido un ejemplo desde el punto de vista futbolístico para todo aquel que lo viera y fuera su compañero.



Desde otro punto de vista, habría sido muy peligroso, porque Maradona habría empezado desde más temprano su adicción a la droga, porque en Cali, en ese momento, el narcotráfico se veía en todos lados en nuestro país”.

Esteban Jaramillo (comentarista)

“Si Maradona hubiera jugado en el América, seguramente eso habría sido una fiesta inolvidable, porque el chico, de 20 años por entonces, no estaba contaminado.



Maradona tenía firmes la cabeza y la alegría y desfachatez del fútbol de potrero. Luego llegaron la noche, las juergas y los desvaríos por los millones de dólares que ganaba.



El disfrute de nosotros como aficionados habría durado poco en el fútbol colombiano. Su etapa en el América, hipotética, habría sido muy fugaz, porque a Maradona lo pretendían los grandes clubes europeos”.

Datos

Nacimiento: Lanús, Buenos Aires, octubre 30 de 1960.

Debut: 20 de octubre de 1976, Argentinos Juniors.

Retiro: 25 de octubre de 1997, Boca Juniors.

Cargo actual: entrenador Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentina.

Títulos: campeón Mundial Juvenil con Argentina, 1979. Campeón Mundial México 86. Un título con Boca Juniors. Tres títulos con Barcelona. Cuatro títulos con el Nápoles.