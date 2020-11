¿Lo pondrá Queiroz? A un día del duelo con Uruguay, llegó el último jugador que faltaba en la Selección Colombia

Francisco Henao

La pregunta del millón es: ¿pondrá el técnico Carlos Queiroz como titular a Dávinson Sánchez en el partido del viernes ante Uruguay, por las eliminatorias?



La pregunta surge porque el defensor caucano se reportó solamente este jueves en la tarde a la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla, a un día del juego contra los charrúas.



Dávinson tuvo permiso para estar en el nacimiento de su primer hijo en Londres, y después pasó por muchas dificultades de logística para tomar el avión que lo trajera a Colombia.



El defensor apenas se integró al equipo nacional este jueves y por lo largo del viaje, más de 12 horas en avión, seguramente no estaría en el entrenamiento de la tarde.



Por esa razón surge la inquietud de si jugaría o no. Sánchez ha sido titular de Colombia en los últimos años y de no alcanzar a recuperarse del largo viaje, seguramente Queiroz optará por Jeison Murillo.