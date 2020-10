¡Llave abierta! Empate a nada entre La Calera y Deportes Tolima en la Copa Suramericana

Juan Carlos Pamo

Unión La Calera y Deportes Tolima cerraron este martes en Chile un partido con poco lustre que terminó en un empate sin goles por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2020, que tendrá que decidirse en Colombia la próxima semana.



El cartel previo al encuentro prometía emociones, siendo ambos equipos líderes en sus respectivos torneos locales, pero ni locales ni visitantes fueron capaces de crear peligro real sobre las porterías ajenas.



Los colombianos salieron decididos a definir rápido e impusieron el físico en la presión y la velocidad en las bandas haciendo daño a los chilenos, que no terminaban de ajustarse sobre el césped, en este caso artificial en el estadio Nicolás Chahuán de la ciudad de La Calera, a 115 km al noroeste de Santiago.



Tolima fue dando pasos atrás a medida que los 'cementeros' se encontraban a sí mismo y a su estilo, basado en el control de la pelota y la imposición de un juego de toque que empezó a perfilarse al filo del descanso.



La reanudación trajo un cambio de roles y La Calera definió el ritmo del partido con el dominio del balón ante Tolima, que sin pelota se organizó expectante al borde de su área.



La infinidad de pases horizontales de los chilenos poco intimidó a los cafeteros, que parecían conformarse con el empate a lo largo de la segunda mitad como un resultado suficiente para definir la eliminatoria en casa el próximo 3 de noviembre.



Solo la intermitente activación del argentino Gonzalo Castellani en La Calera rompía la monotonía del partido. Los disparos desde fuera del área del transalpino fueron las pocas chispas de peligro de un partido lento.



La tuvo el equipo chileno ya en el alargue con un remate fuerte marrado por Esteban Valencia que fue a caer a los pies de Felipe Seymour en el punto de penal, cuyo disparo salió por encima del travesaño.



Tampoco pareció disgustar el resultado a los 'cementeros' que a falta de goles que le dieran una victoria asumió que no encajar gol en casa no era un mal término para jugarse el pase a octavos en Colombia.



El ganador de la serie se enfrentará en los octavos de final con el vencedor de la llave entre el uruguayo Plaza Colonia y el colombiano Junior.