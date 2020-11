Liverpool y Real Madrid pueden asegurar los octavos de la Champions League

Juan Carlos Pamo

Liverpool y Real Madrid pueden asegurar una plaza en octavos de la Liga de Campeones en caso de victoria el martes, así como el Porto y el Borussia Moenchengladbach, mientras que el Inter se juega su supervivencia en la competición.

- Grupo A: El Atlético, a un paso -

Lokomotiv Moscú - RB Salzburgo

Atlético - Bayern Múnich

Ya clasificado y con el primer puesto asegurado, el Bayern Múnich tiene un papel de árbitro en este grupo A. Los campeones de Europa se desplazan a Madrid, donde el Atlético busca su billete para octavos.

Los Colchoneros, segundos con cinco puntos, deberán ganar y contar con un paso en falso del Lokomotiv Moscú, tercero con tres, que recibe al Salzburgo (4º, 1).



Un empate podría servirles si los rusos pierden en su cancha, ya que los españoles se beneficiarían de su ventaja en caso de igualdad de puntos gracias al empate 1-1 que consiguieron en Moscú.



La tarea se anuncia complicada para los jugadores dirigidos por Diego Simeone frente a un Bayern que ha ganado sus 15 últimos partidos de Champions.



En el otro partido de la noche, los dos equipos con a priori menos opciones, que todavía no están eliminados, se jugarán su supervivencia en la competición, también con el objetivo del tercer puesto, que conduce a una segunda vida en la Liga Europa.

- Grupo B: Gladbach y Real Madrid se acercan -

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

Borussia Mönchengladbach - Inter

Los octavos podrían definirse el martes. Si el Borussia Moenchengladbach y el Real Madrid baten respectivamente al Inter y a Shakhtar Donetsk, estarán en la fase de eliminación directa.



Un empate podría ser suficiente para los alemanes (1º, 8), en casa ante el Inter (último con 2) , a condición de que el Real Madrid (2º) no pierda en Ucrania.



El Gladbach, segundo mejor ataque de Europa con 14 tantos, podría incluso perder si el equipo blanco gana. En dificultades tras los dos primeros partidos (una derrota y un empate), los madrileños tomaron aire tras sus triunfos contra el Inter y tendrán la ocasión de confirmar su mejora ante el equipo ucraniano, que ha encajado 10 goles en dos partidos ante el Gladbach.



Situación muy complicada la del Inter, que juega su última carta: Necesita ganar y contar con un paso en falso del Real Madrid para no salir prematuramente de la Champions.

- Grupo C: El Porto tiene un pie -

Porto - Manchester City

Marsella - Olympiakos

Tras la clasificación del Manchester City (1º, 12) el pasado miércoles, la situación está bastante clara en el grupo C, con solo una plaza a repartir para octavos. El Oporto parece el mejor posicionado.



Segundos con 9 puntos, los portugueses tienen el destino en sus manos antes de recibir a los Citizens: Cualquier resultado que no sea una derrota asegura su clasificación.



Si pierden ante los jugadores dirigidos por Pep Guardiola, que probablemente rotará su equipo, deberán esperar que el Olympiakos (3º, 3 ptos) no gane en casa del Marsella, que ha perdido sus últimos 13 partidos en la Liga de Campeones.



El Marsella todavía aspira a una remontada que le permita ser tercero y jugar la Europa League. Necesita ganar al Olympiakos.

- Grupo D: El Liverpool domina su destino -

Liverpool - Ajax Amsterdam

Atalanta - Midtjylland

Tras la derrota sorpresa la la semana pasada contra el Atalanta en Anfield, el Liverpool puede recuperarse recibiendo al Ajax, sabiendo que una victoria sería sinónimo de clasificación para la siguiente ronda.



Los Reds, líderes con 9 puntos, podrían contentarse con un empate en caso de victoria del Atalanta (3º, 7) contra el Midtjylland, que ha perdido sus cuatro primeros partidos en Champions.



Pero el Ajax (2º, 7) necesita los tres puntos antes de la 'final' prevista el 9 de diciembre en Amsterdam contra el Atalanta, con los dos equipos codo con codo tras el empate 2-2 de la ida.