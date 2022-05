Liverpool y Manchester City definen hoy el título de la Premier League

¿Para quién será la gloria hoy en Inglaterra? El Manchester City, marginado de su gran sueño de conquistar la Liga de Campeones, está a 90 minutos de ganar la Liga Premier, pero el Liverpool, del colombiano Luis Díaz, lo dará todo por impedirlo y quedarse con un trofeo más en esta exitosa temporada.



Se cumple este domingo la fecha 38 de la Liga Premier, la última del campeonato, y solo un punto separa a los ‘Citizens’ de los ‘Reds’ en la tabla de posiciones.



El equipo de Pep Guardiola será local frente al Aston Villa, que es entrenado por Steven Gerrard, ídolo del Liverpool, y seguramente hará todo lo posible por derrotar al puntero de la Premier y disfrutar en la intimidad si el conjunto de Jürgen Klopp celebra el título.



“Intentaremos dar lo mejor de nosotros y enorgullecer a nuestros seguidores en el último día de la temporada. Tenemos poco tiempo para prepararnos para el partido contra el Manchester City. Intentaremos hacerlo lo más difícil posible para ellos. Lucharemos todo lo que podamos”, dijo Gerrard.



Para Guardiola, que no ha podido levantar la ‘Orejona’ con el City, este será un compromiso muy complicado, como ha sido la Liga partido a partido.



“La Premier League es más difícil (que la Champions). Son muchas semanas, muchos partidos, muchas lesiones, buenos y malos momentos, diferentes situaciones... El éxito es haber estado ahí en los últimos años. Pelear por la Premier da sentido al día a día en el vestuario”, ha dicho Guardiola.



Con 90 puntos en la punta de la tabla, los ‘Citizens’ tienen la primera opción de quedarse con el título de la Liga Premier, mientras que el Liverpool, en su casa y un estadio tan lleno como el del Manchester, tendrá que derrotar al Wolverhampton y esperar que los hombres de Guardiola flaqueen en su partido contra el Aston Villa.



Para tratar de lograr el objetivo, Klopp contará con el colombiano Díaz, clave en la consecución del título de la FA Cup el fin de semana pasado.

Lucho, quien apenas completa cuatro meses en el Liverpool, ya tiene dos trofeos en su vitrina con los ‘Reds’. El primero fue el de la Copa de la Liga. Y día a día, partido a partido, el colombiano se mete más en el corazón de los hinchas del club inglés.



El próximo sábado 28 de mayo, Lucho tendrá la posibilidad de disputar la Liga de Campeones contra el Real Madrid de España, en París.



De lograr los objetivos que desea, el colombiano, en cuestión de solo cuatro meses, habría alzado tres trofeos con el Liverpool y completaría once en su carrera, que comenzó en una selección indígena y ahora va triunfante por las mejores competencias y canchas de Europa.



Quién sabe si Klopp utilice hoy en su once inicial a Díaz o decida dejarlo en el banco para no sobrecargarlo y protegerlo para el próximo sábado en la final de la Champions.



Aunque si el técnico alemán cuenta con él desde el ‘vamos’, seguramente el colombiano exhibirá sus gambetas y velocidad por la banda izquierda para hacer diagonales y lanzar remates peligrosos. Uno de ellos podría meterse en el arco contrario, como ya ha pasado.