Liverpool derrotó al West Ham y se mete en el podio de Premier League

Juan Carlos Pamo

El Liverpool regresa al podio de la Premier League tras imponerse 3-1 en su visita al West Ham y con la derrota del Leicester frente al Leeds de Marcelo Bielsa por el mismo resultado, en duelos de la 21ª jornada del campeonato inglés.



Sin goles a descanso, fue el egipcio Mohamed Salah el que desniveló el encuentro frente a los 'Hammers' con un doblete (57 y 68).



El holandés Georginio Wijnaldum anotó el tercero en el tramo final (84), pero antes de que acabara el partido, los londinenses lograron el gol del honor por medio de Craig Dawson (87).



Con esta victoria importante frente al quinto clasificado, el equipo de Jürgen Klopp alcanza los 40 puntos, uno menos que el Manchester United, que el sábado no pasó del empate frente al Arsenal (0-0) y a 4 del líder Manchester City, que se impuso por la mínima al Sheffield United, aunque el equipo de Pep Guardiola tiene un partido menos que sus dos rivales directos por el título.



El próximo fin de semana, el vigente campeón inglés recibirá en Anfield al Manchester City en un duelo que puede resultar decisivo para la pelea por el título.



El Liverpool suma un punto más que el Leicester, que este domingo se vio sorprendido en casa por el Leeds de Marcelo Bielsa, que se llevó la victoria por tres goles a uno.



El Leicester se adelantó en el marcador por medio de Harvey Barnes en el minuto 13, pero dos minutos después Stuart Dallas empató para el Leeds.



En la segunda mitad, Patrick Bamford (70) y Jack Harrison (84) anotaron los triunfos de un Leeds que gracias a esta victoria suma 29 puntos y se afianza en la zona media de la tabla (12º con un partido menos), quedando ya 15 puntos por encima de la zona de descenso.



El Leicester perdió por primera vez esta temporada un encuentro en el que comenzó ganando.



Antes, sendos goles de los españoles César Azpilicueta y Marcos Alonso dieron este domingo al Chelsea (2-0 ante el Burnley) la primera victoria de la era Thomas Tuchel, lo que mantiene a los 'Blues' en la zona noble de la Premier League.



Con 33 puntos, los londinenses (7º) se colocan provisionalmente a 6 puntos del podio.



Para el Burnley (16º), que llegaba al partido luego de tres victorias seguidas entre todas las competiciones, una de ellas ante el Liverpool, esta derrota supone un frenazo, aunque conservan un buen colchón de ocho puntos sobre el descenso.



En su segundo partido al frente del equipo, Tuchel realizó cuatro cambios respecto al once que salió en el 0-0 ante el Wolverhampton (0-0) el pasado miércoles, con las novedades de Timo Werner, Marcos Alonso, Tammy Abraham y Mason Mount.



El sistema con tres centrales y dos carrileros confirmó su solidez defensiva.



Bien es cierto que ni los 'Wolves' ni los 'Clarets' son dos potencias en ataque, pero el Burnley ni siquiera logró colocar un disparo entre los tres palos.



El primer gol de los locales llegó al culminar el defensor navarro Azpilicueta una contra, a pase inteligente de Callum Hudson-Odoi.



El internacional español, que juega a las órdenes de su 8º entrenador diferente desde su llegada al Chelsea en 2012, batió con un disparo potente al arquero Nick Pope (40).



El segundo gol, soberbio, fue obra de Marcos Alonso, quien no gozaba de la titularidad desde la 3ª fecha. Tras control con el pecho y el muslo, sacó una volea inapelable (84).



Así pues el nuevo Chelsea de Tuchel muestra signos para la esperanza, a pesar de los reiterados fallos ante la portería rival del alemán Timo Werner (15, 37, 52).