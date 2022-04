Liverpool casi listo y el City a aguantar el resultado frente al Atlético por Champions

Liverpool, vencedor por 3-1 en campo del Benfica en la ida, parte como grandísimo favorito el miércoles para alcanzar las semifinales de Liga de Campeones, un objetivo que comparte con el Manchester City, en peligro en campo del Atlético Madrid, al llegar a la capital española con un solo gol de ventaja (1-0 en el Etihad Stadium).



Los "Reds", que ganaron la Champions en 2019, hicieron lo más difícil en la ida en el Estadio de la Luz, y sería sorprendente ver al Liverpool hundirse el miércoles en Anfield.



Los jugadores de Jürgen Klopp casi no conocen la derrota: solo han concedido una esta temporada en la escena europea, y sin consecuencias, en la vuelta octavos de final contra el Inter de Milán (1-0).



Aunque Liverpool no debe confiarse ya que ese único revés llegó en su estadio contra un Inter que estuvo cerca de remontar tras el triunfo inglés en la ida en San Siro por 2-0.



Además, la punta de lanza del Liverpool, el egipcio Mohamed Salah, no parece andar en su mejor forma desde su regreso de la Copa de África de Naciones (CAN), donde los Faraones cayeron en la final contra Senegal el 6 de febrero.



Simeone contra Guardiola

El otro partido de vuelta de cuartos de final del miércoles se anuncia mucho más indeciso en Madrid entre el Atlético y el Manchester City.



Los "Citizens" derrotaron a los "Colchoneros" por 1-0 en la ida en el Etihad Stadium, al término de un duelo de estilos entre la filosofía ofensiva del equipo de Pep Guardiola y la más defensiva de la formación de Diego Simeone.



Pese a la inmensa reputación de su entrenador Pep Guardiola, doble vencedor de la Champions con el Barcelona (2009, 2011), el City no ha conseguido todavía lograr el gran título europeo, aunque estuvo cerca el año pasado al ser derrotado en la final por 1-0 por el Chelsea.



Para continuar creyendo en alcanzar ese anhelado título continental, hará falta a Kevin De Bruyne y sus compañeros eliminar al Atlético Madrid en el difícil estadio Metropolitano.



Una pequeña ventaja para el club inglés: el ruidoso público madrileño será menos numeroso que de costumbre para animar a su equipo, tras la decisión de la UEFA de cerrar una parte de las tribunas para este partido, debido al "comportamiento discriminatorio" de algunos aficionados, que hicieron un saludo nazi en el partido de ida, el 5 de abril.



Programa de los partidos de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones que se disputan el miércoles (2:00 p.m. hora colombiana):



Atlético Madrid (ESP) - Manchester City (ENG), ida: 0-1



Liverpool (ENG) - Benfica de Lisboa (POR), ida: 3-1