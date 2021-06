Listos los cruces: Así quedaron los duelos de octavos de final de la Eurocopa

Estos son los cruces de octavos de la #EURO2020 :



Bélgica 🇧🇪 vs. Portugal 🇵🇹

Italia 🇮🇹 vs. Austria 🇦🇹



Francia 🇫🇷 vs. Suiza 🇨🇭

Croacia 🇭🇷 vs. España 🇪🇸



Suecia 🇸🇪 vs. Ucrania 🇺🇦

Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 vs. Alemania 🇩🇪



Países Bajos 🇳🇱 vs. República Checa 🇨🇿

Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 vs. Dinamarca 🇩🇰