¡Lista la fiesta del Mundial!: Los grupos de Catar 2022 están completos

Con la clasificación de Costa Rica, los grupos están al completo para el Mundial de Catar (21 noviembre-18 diciembre), pero favoritos como Inglaterra o Francia parecen al límite de sus fuerzas a cinco meses de la inauguración.



Los 'Ticos' sellaron el 32º y último boleto a Catar ante Nueva Zelanda (1-0), en el último repechaje intercontinental, merced a un gol de Joel Campbell, el delantero de los 'Rayados' de Monterrey (México).



Los compañeros del arquero del París SG Keylor Navas clasificaron al país centroamericano a su sexto Mundial, el tercero consecutivo.



El jueves, las bandera rojiblanca de Costa Rica y las de las otras dos naciones recientemente clasificadas, Gales y Australia, serán alzadas junto a las de los otros 29 equipos alrededor del reloj que marca la cuenta atrás antes del pitido inicial del torneo, en la emblemática Corniche de Doha.



Otra muestra de que el Mundial se acerca, el cartel oficial fue desvelado este miércoles en la capital.



Desvelado el cartel

Realizado por primera vez por una mujer, la artista catarí Bouthayna Al Muftah, representa, en colores negro y blanco el tocado tradicional de los hombres agitándose en el aire como signo de celebración después de un gol, gesto común en Catar y en el mundo árabe.



Pero la prenda inspira también la arquitectura del estadio Al Thumama, donde España debutará ante Costa Rica el 23 de noviembre.



En ese temible grupo E figuran asimismo Alemania y Japón, pero los partidos de junio han sembrado dudas sobre algunas de las mejores selecciones del mundo.



Tradicionalmente entre las favoritas, la 'Roja' y la 'Mannschaft' parecen en una inercia positiva. La selección de Luis Enrique domina su grupo de Liga de las Naciones, por delante de Portugal, otro aspirante, mientras que Alemania despertó luego de tres empates con su goleada a Italia (5-2) en plena crisis, ausente del Mundial por segunda edición consecutiva.



Pero otros tenores europeos estaban pidiendo a gritos unas vacaciones. La vigente campeona del mundo Francia ya no podrá defender título en Liga de las Naciones, y con dos derrotas y dos empates deberá pelear por permanecer en la Liga A en sus dos últimos partidos en septiembre.



A pesar de contar con dos de los mejores delanteros del mundo, Karim Benzema y Kylian Mbappé, los 'Bleus' están faltos de confianza ya que la fatiga por sí misma no puede explicar sus pobres resultados.



El seleccionador Didier Deschamps tiene cinco meses por delante para enderezar el rumbo y ajustar piezas, porque sus futuros rivales de grupo parecen en buena forma.



Australia, el primero de ellos, el 22 de noviembre, está eufórica luego de su clasificación en penales contra Perú (0-0; 5 -4), Dinamarca lidera su grupo en Liga de las Naciones y viene de ganar en París (2-1), y Túnez brilla en partidos amistosos, 3-0 contra Japón y 2-0 contra Chile.



Brasil y Argentina en forma

Las dudas asaltan también a Inglaterra, semifinalista en Rusia-2018 y finalista de la Eurocopa el pasado verano boreal en su casa. Los 'Three Lions' vienen de recibir un correctivo en Wembley de manos de Hungría (4-0), un resultado que recuerda al histórico 6-3 que les endosó en 1953 el legendario equipo liderado por Ferenc Puskas, el primer equipo no británico en imponerse en el 'Templo' del fútbol.



Los ingleses estarán en un grupo muy 'geopolítico' con su vecino del Reino Unido, País de Gales, Estados Unidos e Irán.



Si algunos estandartes de la 'Vieja Europa' flaquean, los favoritos sudamericanos se muestran fuertes. Brasil derrotó a Japón (1-0) y a Corea del Sur (5-1), con tres goles de penal de Neymar en ambos partidos.



Situada en un grupo poco asequible, con Suiza, Camerún y Serbia, la 'Seleçao' comenzará su búsqueda de una sexta estrella contra los serbios el 24 de noviembre.



Argentina, en el grupo de Arabia Saudita, de México y Polonia, llegará con la vitola de campeona de la 'Finalissima' contra Italia (3-0). Después goleó 5-0 a Estonia con cinco goles de Leo Messi, quien probablemente afrontará con 35 años su última posibilidad de ganar un Mundial.

📢 ¡Atención! Ya conocemos a los 32 equipos clasificados para #Qatar2022. ¡La Copa Mundial de la FIFA está MUY cerca! pic.twitter.com/YV6GQULaSt — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 14, 2022