Lionel Messi: “Tengo la misma ilusión de cuando era un nene. Amo el fútbol”

Se bajó el telón y el astro argentino Lionel Messi fue presentado como nuevo jugador del París Saint-Germain en la madrugada de este miércoles.



La estrella de la Selección Argentina habló sobre esta nueva etapa en su vida, el jugar en un club diferente al Barcelona luego de 21 años y sus aspiraciones con el equipo parisino.



"Agradecer al presidente, estoy muy feliz. Todos saben mi salida del Barcelona hace unos días, muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero nomás llegar acá, estoy ilusionado, con ganas, que pase esto rápido, aunque estoy disfrutando con mi familia", indicó ‘Leo’ Messi al comenzar la rueda de prensa.



"Quiero empezar a entrenar, encontrarme con mis compañeros, el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa. Agradecer al presidente, a Leonardo, todo el club por cómo me trataron desde que salió el comunicado del Barcelona, se pusieron a disposición, lo rápido que fue todo en tan poco tiempo, no era sencillo arreglar tan rápido. Agradecer el trato, estoy feliz de estar acá", expresó el argentino sobre sus aspiraciones.



Su deseo de ganar sigue intacto, a pesar de haber cambiado de equipo: "Ilusionado, muchas ganas, intentar seguir ganando, es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla, y veo que está preparado para pelar por todo. Seguir creciendo, ganando títulos y por eso vengo a este club, ojalá lo podamos conseguir todos juntos".



¿Para cuándo sería su primer partido con el PSG?: "No lo sé, vengo de unas vacaciones más de un mes parado, ayer recién vi el estadio. Seguro una pretemporada solo, entrenarme bien y cuando esté preparado, empezar a jugar. Ojalá lo antes posible porque estoy con muchas ganas. Dependerá de cómo me vaya sintiendo y cuando el técnico decida".



Sobre la manera en cómo ha reaccionado la fanaticada del PSG por su llegada al club, Messi comentó que "muy agradecido a la gente que estuvo en la calle, una locura. Ya estaban afuera cuando di la conferencia en Barcelona, como si ya estuviera acá. Vamos disfrutar muchísimo, ojalá sea un año extraordinario para todos".



Acerca de la estrategia para ganar la Champions, la primera para el PSG, ‘Leo’ expresó que "no es fácil, podés tener el mejor equipo y no ganar. Muchas veces en los detalles te dejan afuera. París también lo sabe, estuvo cerca últimos dos años con un equipazo, no lo pudo conseguir. Están los mejores, hay que ser un grupo unido, conocer mucho el vestuario, y también hace falta un poquito de suerte en el fútbol. Ha pasado que los mejores del mundo no han ganado, eso lo hace tan linda y especial, la quieren todos".



Lionel Messi aprovechó para mandar un mensaje a los hinchas del Barcelona FC, que vieron con tristeza su presentación en París, Francia.



"Siempre agradecido por el cariño, es mi casa desde chiquito, muchas cosas vividas... Sabían que venía a un equipo fuerte, competitivo, saben que me gusta ganar y que quiero seguir cumpliendo objetivos. El París tiene los mismos objetivos, de seguir siendo más grande como club. No sé si nos vamos a enfrentar, sería lindo volver, ojalá sea con gente, por otro lado muy raro volver a jugar a mi casa con otra camiseta. Es fútbol y puede pasar", manifestó el argentino.



Al final el presidente del club francés, Nasser Al-Khelaïfi, le entregó la camiseta número 30 a Lionel Messi. Dorsal que usará recordando sus inicios con el Barcelona.