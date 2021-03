Lionel Messi está "mucho mejor" cuando juega para Argentina, dice DT Scaloni

Juan Carlos Pamo

El astro Lionel Messi, se siente más a gusto cuando juega para la selección argentina que en su equipo, el Barcelona, afirmó este martes el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni.



"Messi está bien y cuando está con nosotros está mucho mejor y esperemos que siga de esta manera", dijo el seleccionador en breve rueda de prensa en el aeropuerto de Ezeiza (sur de Buenos Aires), al llegar al país.



El delantero y capitán de Argentina atraviesa por una crisis en la escuadra catalana. Su relación con el expresidente del Barsa, Josep María Bartomeu, no es nada buena y ha intentado, sin éxito, desvincularse del club blaugrana.



Alguna razón le ha dado la justicia con el reciente allanamiento al club y la detención de Bartomeu y otros directivos. Están acusados de haber contratado a una empresa para promover campañas de desprestigio en las redes sociales contra Messi, Gerard Piqué y otras figuras de la entidad.



Argentina (10 unidades) jugará el 26 de marzo de local contra Uruguay (6) por la clasificatoria al Mundial de Catar-2022, y cuatro días después visitará a Brasil (líder con 12 puntos) . Será por la quinta y sexta jornadas, respectivamente.



"Será una doble fecha difícil, como lo son todas. Ésta tiene la particularidad de que estamos contando los jugadores y viendo cómo van a llegar", señaló Scaloni.



Al explayarse sobre algunos casos, dijo del delantero Sergio Agüero que "la buena noticia es que puede jugar y que no encuentra problemas en sus rodillas y ojalá pueda agarrar ritmo", en el Manchester City.



"Sabemos que no va a llegar al 100 por ciento, pero tenemos que tomar la decisión", si estará o no en el plantel, dijo sobre 'Kun' Agúero.



Al mencionar el caso del volante ofensivo de la Juventus italiana Paulo Dybala, dijo que "no le encuentran la solución a su dolor en el ligamento lateral (de la rodilla izquierda)".



"Ojalá que con el tratamiento que están haciendo pueda estar de la mejor manera, pero va a ser difícil que esté en esta fecha, porque lógicamente no está bien", admitió el director técnico. Scaloni dará a conocer la lista de convocados el domingo próximo.