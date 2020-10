"Lionel Messi es la clave de este nuevo proyecto", dice el presidente del Barcelona

Juan Carlos Pamo

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, afirmó este lunes que el capitán azulgrana Leo Messi "es la clave de este nuevo proyecto", iniciado bajo la batuta de Ronald Koeman y reiteró su confianza en que el astro argentino acabe su carrera en el club.



"Cuando escuché que Messi estaba enfadado porque quería dejar el club, intentamos explicarle a él, a sus agentes, a su entorno... que el Barsa no podía dejar que se fuera porque es el mejor del mundo y porque estamos empezando un proyecto nuevo con Koeman, con nuevos jugadores y Leo Messi es la clave de este nuevo proyecto", dijo Bartomeu.



"Entiendo que esté enfadado, pero necesitamos a Messi, le necesitamos en el Barcelona", insistió el presidente azulgrana, en rueda de prensa, tras la reunión de su junta directiva.



"Espero que en los próximos meses, Messi diga que está contento porque se ha quedado en Barcelona y va a renovar su contrato (que finaliza en junio de 2021) y va a acabar su carrera en el club", aseguró Bartomeu.



"Siempre lo he dicho yo y lo ha dicho Leo Messi muchas veces que su deseo es retirarse aquí, creo que es la mejor opción, la mejor decisión y creo que es bueno para todos, también para Leo Messi", insistió.



"Con el equipo que hay, con el entrenador, con los jugadores nuevos se está construyendo un muy buen proyecto no solamente de futuro sino de presente", añadió, asegurando que "la ilusión, las ganas están ahí y cuando acabe la temporada más de un título vamos a ganar".



Sobre el amago de salida de Messi, que mostró su deseo de salir del Barsa en base a una cláusula que le permitía decidir sobre su futuro al término de la temporada, Bartomeu afirmó que "el 10 de junio era la fecha límite para acabar el contrato de forma unilateral, esa fecha pasó y en ese momento Messi sigue siendo jugador del Barcelona".



Messi acabó dando marcha atrás en su decisión para evitar un litigio judicial con el club azulgrana.