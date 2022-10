Lionel Messi dice que Brasil y Francia son favoritos a ganar el Mundial de Catar

La selección de Argentina está en un buen momento para afrontar el Mundial de Catar-2022, pero los favoritos a ganarlo son Brasil y Francia, afirmó este viernes el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi.



"Brasil y Francia son las dos grandes candidatas, las que mejor llegan. Francia tiene jugadores impresionantes, las ideas muy claras, y Brasil un poco lo mismo", dijo en una entrevista con DirectTV Sports.



El máximo goleador en la historia de la selección argentina, con 90 anotaciones, mencionó también entre los más poderosos aspirantes a Alemania, Inglaterra y España.



"Con Argentina es un momento en que estamos bien, la gente está ilusionada, se sube por las paredes (inquieta), se piensa que ya volvemos con la Copa pero no es tan fácil. Se tienen que dar muchísimas cosas", advirtió.



El futbolista de 35 años dijo que "como Selección y como grupo estamos con ganas, para pelearla, para jugarle a cualquiera".



"En el primer partido (con Arabia Saudita, el 22 de noviembre), los primeros 15 minutos serán de nervios. Pero después te soltás", dijo sobre el Grupo C, que completan México y Polonia.



Respecto al histórico invicto de 35 partidos que lleva la Albiceleste, dijo que "está buenísimo, pero al final es una estadística".



Messi también opinó acerca de las lesiones que se pueden sufrir a tan poco de jugarse el Mundial, como las de Paulo Dybala y Ángel Di María. "Hay que actuar con normalidad, jugar de la mejor manera", dijo.



No dejó pasar un elogio al DT Lionel Scaloni por "su manera de comunicarse, de tratar a los jugadores y el armado, que es todo de él". "Sabe preparar bien los partidos, lee bien los partidos", aseguró.



Consultado sobre el anuncio de que será su último Mundial (el quinto), afirmó: "Creo que es lo normal por la edad. Este Mundial me agarra con 35 años. Hay que ser realista. Después veremos a nivel carrera. Pienso el día a día, como me vaya sintiendo".



"Estoy mucho mejor físicamente que el año pasado, que tuve problemas en lo físico, en lo futbolístico, el covid", dijo.